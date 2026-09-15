- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
У строкатій сукні та на шпильках: принцеса Марія-Олімпія на модній тусовці у Нью-Йорку
Грецька принцеса Марія-Олімпія потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку під час Тижня моди сезону весна-літо 2027 року.
Принцесу зазнімкували у напівпрозорій жовтій сукні міді з квітковим принтом, довгими рукавами та круглим вирізом, а також у чорних босоніжках на підборах з відкритим мисом та ремінцем на щиколотці. В руках Марія-Олімпія несла мінісумку чорного кольору на короткій ручці.
Марія-Олімпія розпустила своє біляве волосся, зробивши проділ по середині і легким макіяжем підкреслила риси обличчя.
Це не перша поява світської левиці на Тижні моди. Раніше Марію-Олімпію вже фотографували у Нью-Йорку в іншому коктейльному образі.
Коментарі
Сортувати: