У строкатій сукні та на шпильках: принцеса Марія-Олімпія на модній тусовці у Нью-Йорку

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

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Принцесу зазнімкували у напівпрозорій жовтій сукні міді з квітковим принтом, довгими рукавами та круглим вирізом, а також у чорних босоніжках на підборах з відкритим мисом та ремінцем на щиколотці. В руках Марія-Олімпія несла мінісумку чорного кольору на короткій ручці.

Марія-Олімпія розпустила своє біляве волосся, зробивши проділ по середині і легким макіяжем підкреслила риси обличчя.

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Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Це не перша поява світської левиці на Тижні моди. Раніше Марію-Олімпію вже фотографували у Нью-Йорку в іншому коктейльному образі.

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