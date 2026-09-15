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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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76
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1 хв

У строкатій сукні та на шпильках: принцеса Марія-Олімпія на модній тусовці у Нью-Йорку

Грецька принцеса Марія-Олімпія потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку під час Тижня моди сезону весна-літо 2027 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцесу зазнімкували у напівпрозорій жовтій сукні міді з квітковим принтом, довгими рукавами та круглим вирізом, а також у чорних босоніжках на підборах з відкритим мисом та ремінцем на щиколотці. В руках Марія-Олімпія несла мінісумку чорного кольору на короткій ручці.

Марія-Олімпія розпустила своє біляве волосся, зробивши проділ по середині і легким макіяжем підкреслила риси обличчя.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Це не перша поява світської левиці на Тижні моди. Раніше Марію-Олімпію вже фотографували у Нью-Йорку в іншому коктейльному образі.

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