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Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі стали батьками первістка від сурогатної матері
Пара вітала свого первістка, сина на ім'я Кімон Томас Константінос, народженого сурогатною матір'ю.
Раніше не повідомлялося про те, що Ніна та Філіппос чекають на дитину. Хоча малюк народився цього літа в Сполучених Штатах, про його появу на світ було оголошено лише 1 вересня.
«Філіп та його дружина Ніна з величезною радістю повідомляють про народження свого первістка, Кімона Томаса Костянтиноса, 27 липня 2026 року в Сполучених Штатах Америки», — йдеться у заяві, поширеній офісом колишньої королівської родини Греції. «Кімон народився завдяки сурогатному материнству.
Ніна та Філіп висловлюють щиру подяку сурогатній матері та її родині, які зробили свій внесок у народження їхнього сина. Вони також хотіли б висловити щиру подяку всьому медичному персоналу та фахівцям, чия наукова підготовка, турбота та підтримка супроводжували їх протягом усього цього шляху. Філіп і Ніна насолоджуються цими першими дорогоцінними тижнями разом з Кімонасом і глибоко щасливі розпочати разом зі своїм сином цей новий розділ у житті своєї сім’ї».
Новина про народження первістка у Ніни та Філіппоса з’явилася менш ніж за чотири місяці до їхньої шостої річниці весілля. Новоспечені батьки таємно одружилися у грудні 2020 року в Санкт-Моріці, Швейцарія.