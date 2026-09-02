ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі стали батьками первістка від сурогатної матері

Пара вітала свого первістка, сина на ім'я Кімон Томас Константінос, народженого сурогатною матір'ю.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі

Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі / © Getty Images

Раніше не повідомлялося про те, що Ніна та Філіппос чекають на дитину. Хоча малюк народився цього літа в Сполучених Штатах, про його появу на світ було оголошено лише 1 вересня.

«Філіп та його дружина Ніна з величезною радістю повідомляють про народження свого первістка, Кімона Томаса Костянтиноса, 27 липня 2026 року в Сполучених Штатах Америки», — йдеться у заяві, поширеній офісом колишньої королівської родини Греції. «Кімон народився завдяки сурогатному материнству.

Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі / © Getty Images

Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі / © Getty Images

Ніна та Філіп висловлюють щиру подяку сурогатній матері та її родині, які зробили свій внесок у народження їхнього сина. Вони також хотіли б висловити щиру подяку всьому медичному персоналу та фахівцям, чия наукова підготовка, турбота та підтримка супроводжували їх протягом усього цього шляху. Філіп і Ніна насолоджуються цими першими дорогоцінними тижнями разом з Кімонасом і глибоко щасливі розпочати разом зі своїм сином цей новий розділ у житті своєї сім’ї».

Новина про народження первістка у Ніни та Філіппоса з’явилася менш ніж за чотири місяці до їхньої шостої річниці весілля. Новоспечені батьки таємно одружилися у грудні 2020 року в Санкт-Моріці, Швейцарія.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie