Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі стали батьками первістка від сурогатної матері

Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі / © Getty Images

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Раніше не повідомлялося про те, що Ніна та Філіппос чекають на дитину. Хоча малюк народився цього літа в Сполучених Штатах, про його появу на світ було оголошено лише 1 вересня.

«Філіп та його дружина Ніна з величезною радістю повідомляють про народження свого первістка, Кімона Томаса Костянтиноса, 27 липня 2026 року в Сполучених Штатах Америки», — йдеться у заяві, поширеній офісом колишньої королівської родини Греції. «Кімон народився завдяки сурогатному материнству.

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Принц Філіппос та принцеса Ніна Грецькі / © Getty Images

Ніна та Філіп висловлюють щиру подяку сурогатній матері та її родині, які зробили свій внесок у народження їхнього сина. Вони також хотіли б висловити щиру подяку всьому медичному персоналу та фахівцям, чия наукова підготовка, турбота та підтримка супроводжували їх протягом усього цього шляху. Філіп і Ніна насолоджуються цими першими дорогоцінними тижнями разом з Кімонасом і глибоко щасливі розпочати разом зі своїм сином цей новий розділ у житті своєї сім’ї».

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Новина про народження первістка у Ніни та Філіппоса з’явилася менш ніж за чотири місяці до їхньої шостої річниці весілля. Новоспечені батьки таємно одружилися у грудні 2020 року в Санкт-Моріці, Швейцарія.

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