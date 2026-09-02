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- Шоу-бізнес
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У слінгбеках Valentino і пудровій мінісукні з квітковою вишивкою: ніжний образ Катерини Кухар
Прима-балерина одягла на шкільне свято вишите вбрання від українського бренду.
Катерина Кухар у ніжному образі зустрілася 1 вересня з вихованцями Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної.
На святі прима-балерина з’явилася у пудрово-рожевій мінісукні з квітковою вишивкою, V-подібним вирізом і об’ємними рукавами з розрізами від дизайнерки Юлії Магдич.
Сукня мала розкльошену спідницю, а талію Катерина підкреслила поясом в тон із декоративними китицями.
Вбрання Кухар поєднала з бежевими лакованими слінгбеками Valentino на шпильках.
Аутфіт Катерина доповнила сережками-підвісками, тонким ланцюжком з кулоном, каблучкою і годинником. У неї було гарне укладання і макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Катерина Кухар розповіла про круїз Аляскою з донькою.