У слінгбеках Valentino і пудровій мінісукні з квітковою вишивкою: ніжний образ Катерини Кухар

Катерина Кухар

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Катерина Кухар у ніжному образі зустрілася 1 вересня з вихованцями Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної.

Катерина Кухар з учнями та студентами

На святі прима-балерина з’явилася у пудрово-рожевій мінісукні з квітковою вишивкою, V-подібним вирізом і об’ємними рукавами з розрізами від дизайнерки Юлії Магдич.

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Катерина Кухар

Сукня мала розкльошену спідницю, а талію Катерина підкреслила поясом в тон із декоративними китицями.

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Вбрання Кухар поєднала з бежевими лакованими слінгбеками Valentino на шпильках.

Катерина Кухар

Аутфіт Катерина доповнила сережками-підвісками, тонким ланцюжком з кулоном, каблучкою і годинником. У неї було гарне укладання і макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Катерина Кухар розповіла про круїз Аляскою з донькою.

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