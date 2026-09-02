ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

У слінгбеках Valentino і пудровій мінісукні з квітковою вишивкою: ніжний образ Катерини Кухар

Прима-балерина одягла на шкільне свято вишите вбрання від українського бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Катерина Кухар

Катерина Кухар

Катерина Кухар у ніжному образі зустрілася 1 вересня з вихованцями Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної.

Катерина Кухар з учнями та студентами

Катерина Кухар з учнями та студентами

На святі прима-балерина з’явилася у пудрово-рожевій мінісукні з квітковою вишивкою, V-подібним вирізом і об’ємними рукавами з розрізами від дизайнерки Юлії Магдич.

Катерина Кухар

Катерина Кухар

Сукня мала розкльошену спідницю, а талію Катерина підкреслила поясом в тон із декоративними китицями.

Вбрання Кухар поєднала з бежевими лакованими слінгбеками Valentino на шпильках.

Катерина Кухар

Катерина Кухар

Аутфіт Катерина доповнила сережками-підвісками, тонким ланцюжком з кулоном, каблучкою і годинником. У неї було гарне укладання і макіяж з акцентом на очах.

Нагадаємо, Катерина Кухар розповіла про круїз Аляскою з донькою.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie