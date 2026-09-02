ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

В слингбэках Valentino и пудровом мини-платье с цветочной вышивкой: нежный образ Екатерины Кухар

Прима-балерина надела на школьный праздник вышитое платье от украинского бренда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар в нежном образе встретилась 1 сентября с воспитанниками Киевского государственного специализированного хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной.

Екатерина Кухар с учениками и студентами

Екатерина Кухар с учениками и студентами

На празднике прима-балерина появилась в пудрово-розовом мини-платье с цветочной вышивкой, V-образным вырезом и объемными рукавами с разрезами от дизайнера Юлии Магдич.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Платье имело расклешенную юбку, а талию Екатерина подчеркнула поясом в тон с декоративными кисточками.

Наряд Кухар сочетала с бежевыми лакированными слингбэками Valentino на шпильках.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Екатерина дополнила свой наряд серьгами-подвесками, тонкой цепочкой с кулоном, кольцом и часами. У нее была красивая прическа и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Екатерина Кухар рассказала о круизе по Аляске с дочерью.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie