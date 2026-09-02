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В слингбэках Valentino и пудровом мини-платье с цветочной вышивкой: нежный образ Екатерины Кухар
Прима-балерина надела на школьный праздник вышитое платье от украинского бренда.
Екатерина Кухар в нежном образе встретилась 1 сентября с воспитанниками Киевского государственного специализированного хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной.
На празднике прима-балерина появилась в пудрово-розовом мини-платье с цветочной вышивкой, V-образным вырезом и объемными рукавами с разрезами от дизайнера Юлии Магдич.
Платье имело расклешенную юбку, а талию Екатерина подчеркнула поясом в тон с декоративными кисточками.
Наряд Кухар сочетала с бежевыми лакированными слингбэками Valentino на шпильках.
Екатерина дополнила свой наряд серьгами-подвесками, тонкой цепочкой с кулоном, кольцом и часами. У нее была красивая прическа и макияж с акцентом на глазах.
Напомним, Екатерина Кухар рассказала о круизе по Аляске с дочерью.