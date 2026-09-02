Наоми Осака удивила образом в стиле звезды НБА: теннисистка поразила болельщиков на US Open

Наоми Осака / © Getty Images

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Наряд спортсменки состоял из длинной белой юбки и серого халата с капюшоном, украшенных газетными вырезками о самой теннисистке. Впоследствии она сняла капюшон и продемонстрировала косички, собранные под повязкой, — именно такой образ в своё время был характерен для Айверсона, когда он выступал за «Филадельфия Севенти Сиксерс» и был признан самым ценным игроком НБА.

Наоми Осака / © Getty Images

Осака также надела компрессионную повязку на руку — ещё один стилевой элемент, который стал популярным благодаря Айверсону.

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«Это, наверное, моя дань уважения Айверсону. Он мне очень нравится. В Nike сказали: „Баскетбол“, — и я ответила: „Хорошо, хотите баскетбол — получите баскетбол“», — рассказала Осака после победы.

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В субботу во время общения с журналистами Осака также назвала легенду баскетбола настоящим законодателем моды.

Наоми Осака / © Getty Images

Наоми Осака / © Associated Press

«Я очень им восхищаюсь, потому что он многое изменил в моде — намеренно или нет. Он повлиял на то, как одеваются игроки НБА. Мне также нравится сама тема одежды в спорте и возможность самовыражения через стиль. В этом смысле он для меня пример», — сказала теннисистка.

© Associated Press

Однако в этой пышной юбке Наоми не смогла составить конкуренцию сопернице — перед началом турнира она сняла верхнюю одежду и продемонстрировала черный спортивный комплект от Nike.

Наоми Осака / © Associated Press

Наоми Осака / © Associated Press

Наоми Осака / © Associated Press

Наоми Осака / © Associated Press

Осака не впервые привлекает внимание своими смелыми образами на теннисных турнирах. В этом году на Уимблдоне японская спортсменка вышла на корт в наряде с мотивами кимоно. А на Открытом чемпионате Австралии в январе она удивила образом в стиле медузы, который, по её словам, был вдохновлён сказками, которые она рассказывает своей дочери перед сном.

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