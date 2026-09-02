Семейная традиция: дочь Брижит Макрон показала своего возлюбленного, младшего нее на 20 лет

Тифэн Озьер, фото: instagram.com/tiphaineauziere

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42-летняя Тифэн Озьер, дочь первой леди Франции Брижит Макрон, впервые публично подтвердила новые отношения. Ее избранником стал 22-летний Антуан Лекомт — студент бизнес-школы и инструктор по кайтсерфингу.

Тифэн поделилась в Instagram видео их романтической поездки в Амстердам. Она позирует вместе с возлюбленным, тем самым подтверждая их отношения.

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По данным СМИ, пара познакомилась этим летом в курортном городе Ле-Туке на севере Франции. Лекомт работал там инструктором по водным видам спорта и обучал Тифэн кататься на доске. По словам знакомого женщины, между ними практически сразу возникла симпатия: их объединяют любовь к путешествиям, активному отдыху и предпринимательству.

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Бойфренд Тифэн Озьер, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Тифэн Озьер в бойфрендом, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Бойфренд Тифэн Озьер, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Бойфренд Тифэн Озьер, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Разница в возрасте между влюбленными составляет 20 лет. Именно поэтому роман Тифэн уже сравнивают с отношениями ее матери Брижит Макрон и президента Франции Эммануэля Макрона, который младше своей супруги на 25 лет.

Отметим, Тифэн — адвокат и мама двоих детей. По сообщениям французских СМИ, Лекомт уже познакомился с ее детьми. Новый роман дочери Брижит начался после ее расставания с телеведущим Сирилем Хануной, с которым она встречалась ранее.

Тифэн Озьер, фото: instagram.com/tiphaineauziere

Сама Брижит поддерживает дочь и рада тому, что та вновь счастлива. Источник, близкий к семье, отметил, что для первой леди главное — счастье Тифэн.

Ранее, напомним, Брижит Макрон в белом жакете и с золотой цепью на шее посетила церемонию в Провансе.

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