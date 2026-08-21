- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом жакете и с золотой цепью на шее: Брижит Макрон посетила церемонию в Провансе
Первая леди Франции выбрала элегантный наряд для памятного мероприятия на юго-востоке страны.
Брижит Макрон посетила церемонию, посвященную 82-й годовщине высадки союзников в Провансе в ходе операции «Драгун» и освобождения деревни Борм-ле-Мимоза. На мероприятии ее сфотографировали рядом с французским журналистом и телеведущим Стефаном Берном.
Для этого мероприятия Брижит выбрала белый двубортный жакет с V-образным вырезом и крупными золотистыми пуговицами. Сдержанный наряд выглядел одновременно элегантно и торжественно.
На шее у нее была массивная золотая цепь. Аутфит она дополнила объемным париком с растрепанными волосами и любимым макияжем смоки айс.
Напомним, Брижит Макрон в белоснежном костюме с акцентным бантом и шарфом появилась на государственном ужине.