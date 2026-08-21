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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом жакете и с золотой цепью на шее: Брижит Макрон посетила церемонию в Провансе

Первая леди Франции выбрала элегантный наряд для памятного мероприятия на юго-востоке страны.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон посетила церемонию, посвященную 82-й годовщине высадки союзников в Провансе в ходе операции «Драгун» и освобождения деревни Борм-ле-Мимоза. На мероприятии ее сфотографировали рядом с французским журналистом и телеведущим Стефаном Берном.

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон / © Getty Images

Для этого мероприятия Брижит выбрала белый двубортный жакет с V-образным вырезом и крупными золотистыми пуговицами. Сдержанный наряд выглядел одновременно элегантно и торжественно.

На шее у нее была массивная золотая цепь. Аутфит она дополнила объемным париком с растрепанными волосами и любимым макияжем смоки айс.

Напомним, Брижит Макрон в белоснежном костюме с акцентным бантом и шарфом появилась на государственном ужине.

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