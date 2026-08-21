Что такое мельхиор и почему столовые приборы из него когда-то были так популярны

Мельхиоровые приборы

Реклама

Во многих домах до сих пор хранятся тяжелые ложки и вилки с узорчатыми ручками, которые принято называть мельхиоровыми. Когда такие наборы считались почти обязательным атрибутом праздничного стола, их дарили на свадьбу, хранили в отдельных коробках и доставали перед приходом гостей.

С годами приборы могли потемнеть, но после чистки снова приобретали характерный серебристый блеск. Поэтому сегодня, найдя бабушкину коробку с ложками, легко задуматься — а не серебро ли это?

Реклама

На самом деле мельхиор и серебро — разные материалы. К тому же часть приборов, которые в обиходе называют мельхиоровыми, изготовлена из другого схожего сплава — нейзильбера.

Реклама

Что такое мельхиор

Мельхиор — не отдельный металл, а сплав на основе меди и никеля. В разных марках в него могут входить и небольшие количества других элементов.

Никель изменяет свойства и внешний вид меди, сплав становится светлым, серебристым. Медно-никелевые сплавы ценят за прочность, пластичность и хорошую коррозионную стойкость. Именно из-за последнего свойства они нашли применение не только в бытовых изделиях, но, например, в оборудовании, контактирующем с морской водой.

Для столовых приборов использовался, в частности, мельхиор марки МН19. В советском ГОСТе 24320-80 он прямо указан среди материалов для изготовления посуды и столовых приборов.

Почему мельхиоровые приборы были так популярны

Причина достаточно практична, они позволяли получить красивый серебряный сервиз без стоимости настоящего серебра.

Реклама

Мельхиор крепкий, хорошо поддается обработке и полировке. Из него можно было производить ложки, вилки, лопатки, щипцы и другие предметы со сложным рельефным декором.

Для повседневной посуды это было очень удобно. Приборы выглядели нарядно, но при этом были рассчитаны на длительное использование.

Советский ГОСТ, действовавший с начала 1980-х, регламентировал посуду и столовые приборы из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Так что внешнее сходство старых приборов с серебром совсем не случайно: некоторые из них действительно имели на поверхности слой серебра.

Почему «мельхиоровая ложка» может оказаться нейзильберовой

В обиходе словом «мельхиор» часто называют почти все старые серебристые приборы из недрагоценных сплавов. Но наряду с мельхиором широко использовался нейзильбер. Их состав отличается. Мельхиор — это прежде всего медь и никель. Нейзильбер содержит медь, никель и цинк. Это подтверждают и стандарты на столовые приборы, наряду с мельхиором МН19, у них указан нейзильбер МНЦ 15-20.

Реклама

Поэтому старая «мельхиорова» ложка из бабушкиного шкафа вполне может оказаться нейзильберовой и еще и посеребренной.

Сам по себе мельхиор серебра не содержит. Однако мельхиоровое изделие может быть посеребренным, то есть иметь тонкий слой настоящего серебра на поверхности. Поэтому и возникает путаница. Внешне хорошо сохранившуюся посеребренную ложку бывает сложно отличить от серебряной только по цвету и блеску.

Серебряный прибор ценен уже из-за содержания драгоценного металла. Чистое серебро достаточно мягкое, поэтому для предметов, которыми регулярно пользуются, его сплавляют с другими металлами, получая более прочный материал. У мельхиорового или нейзильберового изделия цена больше зависит от производителя, возраста, состояния, редкости и качества декоративного оформления.

Но, оценивая старую вещь, не стоит ориентироваться только на одну цифру, системы клейм отличались в зависимости от страны, изготовителя и времени изготовления.

Как отличить мельхиор от серебра

Лучше всего начинать не с домашних тестов, а с клейма на оборотной стороне ложки или вилки. Оно может указывать на пробу драгоценного металла, состав сплава, изготовителя или способ покрытия.

На западных старых приборах, например, встречается маркировка EPNS — Electroplated Nickel Silver. Оно означает, что основание из nickel silver, то есть медно-никелево-цинкового сплава, покрыто серебром электролитическим способом. Это посеребренное изделие, а не предмет из цельного серебра. Музей Victoria в Австралии, например, имеет в своей коллекции ложку начала XX века с клеймом EPNS A1 и именно так описывает ее материал.

На старых приборах советского производства можно встретить другие обозначения. Поэтому самый надежный путь — прочитать клеймо полностью, установить производителя и период изготовления и только после этого делать вывод о материале.

А вот царапать старую ложку, надпиливать ее или проверять агрессивными кислотами не стоит. Особенно если предмет посеребренный, такими экспериментами легко повредить тонкое покрытие.

Почему старые мельхиоровые приборы темнеют

Потемневшая ложка еще не доказательство того, что она серебряная. Особенно это касается посеребренных приборов. Серебро на их поверхности со временем может тускнеть и покрываться темным налетом. После чистки блеск возвращается, и снаружи прибор снова может напоминать серебряный.

У очень старых посеребренных изделий стоит посмотреть на наиболее потертые места — выступы орнамента, края ручек, обратную сторону. Если серебряное покрытие частично стерлось, под ним может быть заметно основание другого оттенка.

Именно по этой причине старые приборы не следует чистить жесткими абразивами. Вместе с налетом можно постепенно стереть декоративное серебряное покрытие.

Ценятся ли старые мельхиоровые приборы сегодня

Старый мельхиор не стоит оценивать по принципу «не серебро — значит, ничего не стоит». Сам металл не имеет такой стоимости как серебро, однако винтажный набор может быть интересным коллекционерам. Значения имеют производитель, год выпуска, рисунок, комплектность, состояние и сохранность покрытия.

Есть и другая причина не торопиться избавляться от старых ложек и вилок. Мода на винтажную сервировку вернула интерес к массивным приборам с рельефными ручками, старым подстаканникам, щипцам и лопаткам для десертов. Поэтому, если дома осталась коробка «бабушкиного мельхиора», сначала внимательно посмотрите клейма. За обычным названием может скрываться настоящий мельхиор, нейзильбер с посеребрением или даже серебряное изделие. И сама маркировка поможет разобраться в этом гораздо надежнее, чем цвет, вес или блеск старой ложки.

Новости партнеров

Новости партнеров