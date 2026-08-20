Откуда взялась аббревиатура WC и что она означает: все удивляются, когда узнают правду

Какое происхождение аббревиатуры WC / © www.freepik.com/free-photo

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Обозначение WC можно увидеть на дверях туалетов в отелях, ресторанах, торговых центрах, вокзалах и других общественных местах во многих странах мира. Для большинства людей эти две буквы давно стали привычным символом, поэтому мало кто задумывается, откуда они взялись. На самом деле за аббревиатурой стоит вполне обычное английское словосочетание — water closet, буквально переводимое как «водяной шкаф» или «шкаф с водой». Но история этого термина гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Что означает WC

Слово «water» означает «вода», а «closet» в современном английском чаще ассоциируется со шкафом или небольшим помещением. Однако историческое значение слова было несколько иным. Оно могло обозначать небольшую отдельную комнату или личное помещение.

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То есть water closet — это буквально небольшое помещение, связанное с водой. Именно так стали называть туалет с системой смыва.

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Почему туалет называли «водяным шкафом»

Чтобы понять происхождение названия, нужно вернуться во времена, когда смывная канализация только начинала входить в обиход.

До появления современных туалетов санитарные условия были более примитивными. Существовали разные виды туалетов, но они не имели той системы смыва, к которой мы привыкли сегодня.

Появление туалетов, в которых для удаления отходов использовалась вода, стало важным изменением. Такое устройство стало называться water closet, чтобы отличить его от других типов уборных.

Со временем словосочетание сократили до двух букв — WC. А обозначение стало удобной международной надписью, которая не нуждалась в переводе для каждой страны.

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Когда появились первые смывные туалеты

Простые системы, в которых вода использовалась для отвода отходов, существовали еще при древних цивилизациях. Однако современное развитие смывного туалета связывают, прежде всего, с Европой XVIII–XIX веков. В это время начали совершенствовать конструкции, водоснабжение и канализационные системы.

Одним из самых известных имен в истории развития смывного туалета является английский изобретатель Александр Камминг, запатентовавший в 1775 году конструкцию смывного туалета с изогнутым сифоном. Такая система помогала блокировать неприятные запахи из канализации.

Позже конструкции усовершенствовали другие изобретатели, а с развитием городской канализации смывные туалеты постепенно стали привычным элементом быта.

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