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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Выселили за две недели до обучения: студентка ЧНУ осталась на улице из-за халатности администрации

Студентку ЧНУ не включили в списки на общежитие. Она заявила о неожиданном решении администрации.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ЧНУ

ЧНУ / © Архів

За две недели до начала нового учебного года десятки студентов филологического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича оказались без жилья из-за отсутствия в списках поселения.

Об этом в своем обращении сообщила студентка филологического факультета ЧНУ Валерия.

Студентка ЧНУ оказалась без жилья — заявление девушки

По словам девушки, черновики списков на поселение студентам прислали, однако многих из рассчитывавших на жилье у них не оказалось. После обращения за разъяснениями в администрацию выяснилось, что приоритет в предоставлении комнат изменили.

«Меня выселили из общежития за две недели до начала учебы. Я и еще десятки студентов филфака внезапно остались на улице из-за халатности администрации студгородка ЧНУ. 18 августа вечером студентам направили черновики списков на поселение в общежитие. Я себя в этом списке не нашла. На мой вопрос, почему так и действительно ли у меня теперь нет места в общежитии, мне ответили, что да, извини, мы в этом году поселяем только льготников и детей из отдельных областей», — рассказала Валерия.

Студентка подчеркнула, что после поступления в вуз молодежь рассчитывает проживать в общежитии в течение всего периода обучения. Кроме того, в прошлом году студенты официально регистрировали это жилье как свое постоянное местожительство через ЦНАП.

«Я не понимаю, как нас оттуда просто можно взять так вот и выгнать. Это, кстати, именно студгородок, в котором „Мамина звездочка“ должна была красить дверь, чтобы ему выдали диплом», — отметила девушка.

Обучение в Украине — последние новости

Напомним, гражданка Польши успешно закончила ЛНУ и оплатила обучение, но осталась без диплома бакалавра.

Также с 1 сентября в Украине изменяются правила отсрочки от мобилизации для студентов и аспирантов. Теперь она будет действовать всего шесть месяцев, а подтверждать статус обучения будут через реестр ЕГЭБО.

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