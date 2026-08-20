Выселили за две недели до обучения: студентка ЧНУ осталась на улице из-за халатности администрации

ЧНУ / © Архів

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За две недели до начала нового учебного года десятки студентов филологического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича оказались без жилья из-за отсутствия в списках поселения.

Об этом в своем обращении сообщила студентка филологического факультета ЧНУ Валерия.

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Студентка ЧНУ оказалась без жилья — заявление девушки

По словам девушки, черновики списков на поселение студентам прислали, однако многих из рассчитывавших на жилье у них не оказалось. После обращения за разъяснениями в администрацию выяснилось, что приоритет в предоставлении комнат изменили.

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«Меня выселили из общежития за две недели до начала учебы. Я и еще десятки студентов филфака внезапно остались на улице из-за халатности администрации студгородка ЧНУ. 18 августа вечером студентам направили черновики списков на поселение в общежитие. Я себя в этом списке не нашла. На мой вопрос, почему так и действительно ли у меня теперь нет места в общежитии, мне ответили, что да, извини, мы в этом году поселяем только льготников и детей из отдельных областей», — рассказала Валерия.

Студентка подчеркнула, что после поступления в вуз молодежь рассчитывает проживать в общежитии в течение всего периода обучения. Кроме того, в прошлом году студенты официально регистрировали это жилье как свое постоянное местожительство через ЦНАП.

«Я не понимаю, как нас оттуда просто можно взять так вот и выгнать. Это, кстати, именно студгородок, в котором „Мамина звездочка“ должна была красить дверь, чтобы ему выдали диплом», — отметила девушка.

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