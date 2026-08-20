Миллионы людей готовят к суровой зиме: где ожидают больше всего снега

Зима / © iStock

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Согласно прогнозу американского Farmers' Almana на зиму 2026-2027 годов, жителей значительной части США ждут сильные снегопады, резкие похолодания и зимние штормы. Снег и морозы могут охватить около 150 млн человек в 29 штатах северной половины США — от штата Мэн до Монтаны. Такие погодные периоды ожидаются с декабря 2026 по март 2027-го.

Об этом говорится в dailymail.

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На северо-западе страны, на Великих равнинах, в районе Великих озер и на Верхнем Среднем Западе прогнозируют быстрые циклоны, внезапные похолодания и кратковременные, но интенсивные снегопады.

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В то же время для северных регионов прогнозируют температуру, близкую к средним многолетним показателям. Однако жителям штатов Монтана, Вайоминг, Северная и Южная Дакота, Миннесота, Айова, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана и Огайо советуют готовиться к внезапным снежным шквалам, сильному ветру и периодам резкого холода.

В северо-восточной части США прогноз был назван более сложным. В прибрежных районах может быть больше дождей, мокрого снега и гололеда. В то же время, внутренние районы, в частности Пенсильвания, западная часть штата Нью-Йорк и некоторые районы Новой Англии, могут пережить несколько периодов сильных снегопадов.

Наибольшая вероятность обильного мокрого снега ожидается в январе и феврале.

На юге США прогнозируют сильные дожди

Для южных регионов страны Farmers' Almanac прогнозирует большее количество осадков. Особенно это касается юго-запада и побережья Мексиканского залива.

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В этих регионах возможны частые штормовые системы, а при сочетании холодного воздуха с большим количеством влаги мокрый снег, ледяной дождь или сильные снегопады.

Особенно благоприятными условиями для снега могут быть в южной части Скалистых гор.

Больше дождей в течение зимы, по прогнозу, могут получить Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас.

На погоду может повлиять Эль-Ниньо

В Farmers' Almanac связывают особенности предстоящей зимы с погодным явлением Эль-Ниньо.

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Эль-Ниньо — это естественный климатический феномен, при котором температура поверхности воды в центральной и восточной частях Тихого океана значительно повышается. Это может изменять погодные условия в разных частях света.

Потепление Тихого океана способно смещать струйное течение на юг, что повышает вероятность неустойчивой погоды в Южной Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико, Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Флориде и Каролинах.

Еще один штормовой путь может пройти вдоль восточного побережья США и повлиять на Каролины, Виргинию, Мэриленд, Делавэр, Нью-Йорк, Нью-Джерси и штаты Новой Англии.

В Farmers' Almanac предупредили, что для примерно 75 млн. жителей прибрежных районов ситуация может быстро меняться. Даже незначительное изменение температуры или направления движения шторма способно превратить холодный дождь в гололед, а мокрый снег — в сильную зимнюю бурю.

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