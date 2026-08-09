Европу всколыхнет аномальная зима: синоптики советуют уже готовиться к "удару двух океанов"

В Европе прогнозируют аномальную зиму

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Новый масштабный климатический феномен развивается в тропической зоне и формирует синхронизированную систему вместе с очень мощным Супер Эль-Ниньо в Тихом океане. Сезонные прогнозы показывают, что совокупное влияние этих океанических аномалий существенно изменит следующую зиму в Северном полушарии.

Об этом пишет Libertatea.

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Что такое Диполь Индийского океана

Недавно зафиксированная аномалия имеет научное название положительный диполь Индийского океана и представляет собой значительную разницу температур между двумя концами этого огромного водного бассейна. В положительной фазе, только начинающей проявляться, воды в западной части становятся необычно теплыми, тогда как поверхность океана на востоке заметно охлаждается.

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Эта огромная температурная разница влечет за собой появление очень сильной атмосферной циркуляции, поскольку теплый воздух поднимается над западными водами, а над холодными восточными регионами он опускается. Этот непрерывный процесс формирует широкую тропическую циркуляционную ячейку, способную влиять на погодные условия в глобальном масштабе в течение длительного времени.

Специалисты из европейских метеорологических центров подтверждают, что прогнозы осадков уже указывают на серьезный дефицит дождей в восточной части Индийского океана наряду с количеством, намного превышающим норму, на западе. Хотя феномен находится только на начальной стадии своего формирования, климатические модели четко показывают, что он будет сохраняться и усиливаться в течение всей осени и начале зимы.

Экстремальное влияние Супер Эль-Ниньо

Параллельно с аномалией в Индийском океане в тропическом регионе Тихого океана развивается феномен Супер Эль-Ниньо , грозящий стать одним из самых мощных за всю историю метеорологических наблюдений. Аномалии температуры на поверхности воды уже превысили норму на четыре-пять градусов, а очень горячая подводная волна демонстрирует отклонения, пересекающие отметку в восемь градусов.

Такой масштабный нагрев генерирует чрезвычайно мощную атмосферную модель стационарных волн, характеризующуюся подъемом теплого воздуха над Тихим океаном и опусканием более холодного в районе Индийского океана. Две гигантские океанические системы сейчас работают абсолютно синхронно, решающим образом влияя на высотные атмосферные течения и траектории будущих штормов в Северном полушарии.

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Чего ждать Европе: снег отменяется

Если подытожить прогноз синоптиков для Европы — то готовьте зонтики вместо санок! Из-за океанических аномалий зима в большинстве европейских стран будет гораздо теплее, чем мы привыкли. Атлантика буквально засыплет континент волнами теплого и влажного воздуха, поэтому настоящих сильных морозов этой зимой мы не почувствуем.

На юге Европы и на курортах Средиземноморья будет царить сухая, солнечная и мягкая погода без неприятных сюрпризов. А вот северным странам повезет меньше: туда будут регулярно прорываться мощные океанские штормы с затяжными ливнями и ветром. Полноценную сказочную зиму с сугробами снега увидят только жители крайнего севера и высокогорья Альп.

Какой будет зима в Украине

Для Украины этот океанический коктейль означает, прежде всего, мягкую, а местами даже аномально теплую зиму. Вместо трескучих морозов под минус двадцать и затяжных вьюг нас ждет плюсовая температура даже в самые холодные месяцы, постоянные оттепели и сырость.

Снег, конечно, будет выпадать, но из-за высоких температур он будет быстро таять и превращаться в мокрую кашу под ногами или обычный дождь. Конечно, кратковременные волны похолодания с арктическим ветром возможны, однако они будут быстрыми, а украинская зима больше будет напоминать затяжную позднюю осень или очень раннюю весну.

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Напомним, изменение климата делает волны зноя и длительные засухи все более интенсивными, особенно в южной части Европы. Европа страдает от масштабных лесных пожаров , вспыхнувших на фоне аномальной жары. Во Франции и Испании из опасных районов уже эвакуировали десятки тысяч человек, в то же время пожары также охватили Италию, Грецию, Кипр и усугубили последствия засухи в Великобритании.

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