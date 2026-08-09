Гороскоп на 10 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя волноваться

Яблоки на ветке / © Credits

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Эмоциональная нестабильность, свойственная времени, затрудняет наше общение с окружающими людьми, что –как сейчас, так и впоследствии — негативно скажется на отношениях с ними.

Конфликты с посторонними — и, что особенно обидно, близкими — людьми не приведут ни к чему хорошему, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы их избежать.

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Также это время мы, как правило, становимся чересчур ранимыми и впечатлительными, что необходимо учитывать — как общаясь с другими людьми, так и оценивая свое внутреннее состояние: обиды, с которыми мы будем носиться сегодня, уже завтра развеются, как дым — стоит ли тратить на них моральные силы?

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Овен

День, несмотря на понедельник, нужно посвятить не активной работе, а своему внутреннему — духовному — развитию: разумеется, каждый будет делать это по-своему, главное — почувствовать радость и легкость на душе.

Телец

Окружающие могут одолевать своими придирками по любому поводу и даже без него — не стоит принимать их выходки близко к сердцу, иначе ссора, возникшая из-за незначительного повода, перерастет в серьезный конфликт.

Близнецы

Событие, которое на первый взгляд может показаться серьезной неприятностью, при ближайшем рассмотрении окажется мелочью, не стоящей внимания, так что — в любом случае — не торопитесь с выводами.

Рак

Самым главным качеством, которое понадобится вам в этот день, будет умение видеть хорошее во всем, что будет в этот день встречаться на жизненном пути — позитивное мышление пока еще никто не отменял.

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Лев

Из большого количества продуктивных идей, которые придут вам в голову в это время, необходимо будет выбрать одну-единственную, но самую перспективную — ее воплощение в жизнь со временем принесет вам успех.

Дева

Сегодня — даже следуя благом намерениям — не стоит никого критиковать: только вы сами знаете, что не хотите никого обидеть, а окружающие, ставшие объектом ваших замечаний, скорее всего, именно так и подумают.

Весы

Сегодня предстаивтелям вашего дипломатичного знака не стоит пытаться угодить всем — все равно не получится, поэтому нужно воспользоваться своим умением говорить «нет», которым вы напрасно так редко пользуетесь.

Скорпион

Если вы решите посвятить нынешний день отдыху, помните, что он должен быть активным: отыскав в своем графике место для посещения пляжа, не лежите на песке — плавание или игра в волейбол подойдут вам больше.

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Стрелец

Сегодня звезды советуют вам уделить время решению вопросов, связанных с домашним хозяйством: наверняка накопилась масса дел, требующих вашего внимания, а начинать новую неделю нужно в атмосфере чистоты и порядка.

Козерог

В этот день — впрочем, как и в любой другой — нужно как можно больше общаться с близкими людьми — особенно детьми и пожилыми родственниками: эта уязвимая категория нуждается в любви и внимании.

Водолей

Человека, который в этот день постарается вывести вас из себя, чтобы подпитаться вашей энергией, необходимо раз и навсегда вывести за круг общения — очень быстро выяснится, что вам с ним не по пути.

Рыбы

День благоприятен для начал работы над новым проектом, но приступать к нему нужно только после того, как будут тщательно продуманы и взвешены все детали достижения поставленной цели, включая ее тактику и стратегию.

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