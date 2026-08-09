Дело не в силе воли: почему не все могут похудеть — ученые объяснили

Почему диеты не выход / © Credits

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Похудение зависит не только от силы воли и количества пищи. Современные исследования показывают, что организм обладает мощными биологическими механизмами, которые после потери веса пытаются вернуть человека к предыдущей массе тела.

Об этом пишет венгерское издание Egészség Kalauz со ссылкой на современные исследования в области нейронауки и ожирения.

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Ожирение есть результат сочетания биологических, генетических и средовых факторов. Именно поэтому возвращение утраченных килограммов после диеты не обязательно свидетельствует об отсутствии самодисциплины.

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Почему организм сопротивляется потере веса

Механизм частично разъясняется эволюцией. Для наших предков жировые запасы являлись важным ресурсом для выживания в условиях нехватки пищи. Поэтому организм сформировал систему, защищающую его от чрезмерной потери энергии.

Когда человек начинает худеть, мозг может воспринимать это как сигнал потенциальной угрозы. В ответ организм запускает ряд компенсаторных процессов:

повышается уровень гормона грелина, который усиливает чувство голода;

растет тяга к пище;

снижается скорость обмена веществ и расход энергии в состоянии покоя.

Мозг и организм могут сохранять своеобразную «память» о предыдущей массе тела. Если человек долгое время имел избыточный вес, организм может стремиться вернуться к этому уровню. Этот механизм частично объясняет так называемый эффект йо-йо, когда после похудения вес снова увеличивается.

Важна не только цифра на весах

Исследователи отмечают, что состояние здоровья нельзя оценивать исключительно по массе тела. Регулярная физическая активность, качественный сон и сбалансированное питание могут улучшать показатели сердечно-сосудистой системы и чувствительность к инсулину, даже если вес изменяется незначительно.

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Важную роль может играть и микробиом кишечника. Он влияет не только на пищеварение, но и на работу иммунной системы, воспалительные процессы и регуляцию аппетита. Исследования показывают, что разнообразное питание с высоким содержанием клетчатки способствует развитию бактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты. Они могут оказывать положительное влияние на обмен веществ, чувствительность к инсулину и ощущение сытости.

Во время похудения человек теряет не только жировую, но и мышечную ткань. Поскольку мускулы являются одним из основных потребителей энергии в организме, их сохранение становится принципиальной частью современных программ понижения веса. Для этого рекомендуется достаточное потребление белка и регулярные силовые упражнения.

Стресс также может влиять на вес

Длительный психологический стресс способен оказывать влияние на пищевое поведение и массу тела. При длительном стрессе может повышаться уровень кортизола, что усиливает желание есть калорийные продукты с высоким содержанием сахара и жиров. Стресс также может ухудшать качество сна, усложняя контроль аппетита.

Поэтому современный подход к контролю веса предполагает не только диету и физические нагрузки, но и работу со стрессом, достаточный отдых и поддержку психологического благополучия.

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Какое питание помогает контролировать вес

Важно не только количество калорий, но и качество продуктов. Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и достаточное количество белка дольше обеспечивают ощущение сытости, чем обработанные продукты и быстрые углеводы.

Ультраобработанные продукты часто содержат одновременно значительное количество сахара, рафинированного крахмала, жиров и соли, что может увеличивать риск переедания. Поэтому все большее внимание уделяется не только подсчету калорий, но и качеству рациона.

Физическая активность также имеет пользу, выходящую далеко за пределы похудения. Регулярные упражнения могут снижать АД, улучшать показатели липидов в крови, повышать чувствительность к инсулину, уменьшать риск жировой болезни печени и помогать поддерживать мышечную массу.

Почему универсальной диеты не существует

На массу тела оказывают влияние наследственность, гормональная регуляция, возраст, медикаменты, сон, психологическое состояние и окружающая среда. Поэтому одна и та же диета или программа физических упражнений может давать разные результаты у разных людей.

В дальнейшем лечение ожирения, вероятно, все больше будет ориентироваться на персонализированный подход с учетом биологических маркеров, генетических особенностей и характеристик обмена веществ. Это может помочь определить, какая стратегия питания, физическая активность или медикаментозная терапия будет наиболее эффективной для конкретного человека.

В то же время специалисты отмечают, что для здоровья не обязательно достигать так называемого «идеального» веса. По профессиональным рекомендациям, устойчивое снижение начальной массы тела на 5–10% может иметь заметные преимущества для здоровья: улучшать уровень сахара в крови и показатели артериального давления, благоприятно влиять на липидный профиль и снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Современная наука рассматривает ожирение как сложное хроническое заболевание, на которое оказывают влияние одновременно биологические, психологические и социальные факторы. Успешное лечение предполагает не только контроль и физические нагрузки, но и индивидуальный подход, реалистичные цели и долгосрочные изменения образа жизни.

Между тем, стало известно, что будет с организмом, если регулярно употреблять пиво. Ученые исследовали влияние напитка на женщин и мужчин.

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