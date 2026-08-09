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Папа Лев заговорил о погибших "с обеих сторон": что сказал о войне в Украине
Перед молитвой «Ангел Господень» в Ватикане Папа Лев призвал прекратить войну и соблюдать международное гуманитарное право.
Папа Римский Лев в воскресенье, 9 августа, заявил, что в Украине и России погибают и получают ранения невинные люди, и призвал положить конец войне.
Об этом пишет Reuters.
«Трагические инциденты размножаются, вызывая все большее количество жертв среди гражданского населения, в том числе детей», — сказал понтифик перед молитвой «Ангел Господень» (Angelus).
«Я возобновляю свой искренний призыв соблюдать международное гуманитарное право и прекратить атаки на гражданские объекты с обеих сторон», — добавил Папа.
По данным ООН, за почти четыре с половиной года войны погибли более 16 тысяч гражданских. Подавляющее большинство жертв в Украине, добавляет информагентство.
Управление ООН по правам человека сообщило, что в первой половине 2026 года количество погибших и раненых гражданских в Украине выросло более чем на треть. Причиной стало, в частности, увеличение атак с использованием беспилотников.
В то же время, Украина также осуществляет волны атак беспилотниками по территории России. Представитель ООН в прошлом месяце заявил, что гражданские, проживающие на оккупированных Россией территориях Украины, а также на территории РФ, также погибают в результате атак.
Напомним, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Одесский морской порт получил повреждения в результате российской атаки ночью. По его словам, в городе пострадали восемь человек.
Тем временем произошла ночная атака беспилотников на российский город Белгород, где, по предварительной информации, серия ударов могла прийтись на здание управления ФСБ.