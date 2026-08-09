В столице Косово сняли большой флаг Украины после заявления Зеленского в Сербии

Приштина сняла баннер поддержки Украины

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В воскресенье, 9 августа, в столице частично признанного государства Косово убрали большой украинский флаг.

Об этом сообщил мэр города Перпарим Рама и опубликовал видеоснятие в Facebook.

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Он заявил, что «Косово нужно уважать», а когда «Косово не уважают, столица Приштина отвечает».

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«Наша эмпатия и солидарность всегда будут с народами, сталкивающимися с войной, насилием и преследованиями. Потому что мы, лучше многих других, знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право на существование как государства. Но ни одно дело и никакая политика не могут быть построены на умалении государственности Косово и жертвы его народа», — отметил городской голова Приштины.

Дата публикации 16:58, 09.08.26 Количество просмотров 69 В столице Косово сняли баннер в поддержку Украины после визита Зеленского в Сербию

Большой сине-желтый баннер был расположен в центре Приштины с начала полномасштабного вторжения РФ в знак поддержки Украины.

Отметим, что инцидент произошел через день после визита президента Владимира Зеленского в столицу Сербии Белграда. Там он сказал, что позиция Украины относительно непризнания независимости Косово остается неизменной.

«Мы уважаем территориальную целостность наших партнеров, мы уважаем международное право, поэтому наша позиция относительно (…) одностороннего провозглашения независимости Косово остается неизменной. Мы всегда это подчеркивали и политика Украины не изменилась», — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, что Сербия считает Косово своей территорией.

Для справки: в результате войны 1999 между сербами и албанцами Косово перешло под контроль ООН. В 2008 году регион в одностороннем порядке провозгласил независимость, которую не признают многие страны, в том числе Украина. Сербы, составляющие большинство населения севера Косово и некоторых других муниципалитетов, не признают независимость и считают Белград своей столицей.

Напомним, что 7 августа президент Зеленский впервые за время своей каденции посетил Сербию. Страны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

Во время пресс-конференции президент Сербии Вучич сделал неутешительный прогноз по войне в Украине. Он выразил опасение, что предстоит сложная зима не только для Украины, но и для других стран.

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Также Вучич заверил, что Белград будет придерживаться принципиальной позиции по отношению к украинским территориям.

Ранее ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму. В частности, многие сербские боевики воюют на стороне РФ против Украины еще с 2014 года.

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