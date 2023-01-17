Сербские боевики принимают участие в войне против Украины: что говорят в Белграде

ТСН.ua собрал все, что известно об участии сербских боевиков в войне на стороне РФ, реакции официального Белграда по поводу этих случаев и настроении сербов по поводу российской агрессии.

Правоохранительные органы Сербии отслеживают и анализируют всю информацию, связанную с опубликованными видео и фотографиями вероятных сербских боевиков, присоединившихся к российским оккупантам в войне против Украины.

Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сообщает сербская редакция Радио Свобода.

"Нашей стране совершенно ясно, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет юридические последствия", – заверил он.

Он призвал тех, кто обладает "патриотичным положительным зарядом" в Сербии, продемонстрировать свои боевые способности в частях сербской армии.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов на войну в Украине. Особенно это касается ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Reuters.

"Почему вы, из "Вагнера", зовете кого-нибудь из Сербии, когда знаете, что это противоречит нашим правилам?" – сказал Вучич.

Сербские боевики на стороне РФ

Ранее в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" в середине января были опубликованы фотографии и видео, на которых якобы изображены прибывшие в Запорожскую область Украины сербские боевики.

Отмечалось, что они прибыли из Белграда, несмотря на запрет властей Сербии.

"Братья-сербы прибыли в Запорожскую область для защиты наших "границ". На родине ребята служили в военной полиции, мастера боевых искусств. Сегодня они не словом, а делом доказали верность России и готовность бороться с нацизмом", — восхвалял наемников гайляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: Фото из социальных сетей

Боевики якобы вступили в так называемый "батальон имени Павла Судоплатова". В Сети появилось видео, где мужчины в военной форме на сербском языке объясняют, что якобы воюют против НАТО.

EU, USA и UK MORAJU DA SANKCIONIŠU REŽIM В БЕОГРАДЕ: док они finansiraju отbranu Putin в среду Srbije рекрутирует Srbe da ubijaju Ukrajince (VIDEO). Vučić to podržava postavljanjem Putinovog agenta Vulina за šeфа BIA с заветком da BIA не смета Putinovom regrutovanju u

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Сербские боевики принимали участие в боевых действиях вместе с российскими оккупантами в Украине в 2014 и 2015 годах. Никто не имеет ясного представления о точном их количестве. По оценкам посольства Украины в Сербии, по состоянию на декабрь 2018-го более 300 сербов принимали участие в войне против Украины на Донбассе.

Позиция Сербии по войне в Украине

В настоящее время вынесено более 30 приговоров гражданам Сербии, воевавшим на стороне России в Украине. Официально Белград запрещает участие своих граждан в конфликтах за границей. Сербия – одна из немногих стран Европы, которая не стала вводить санкции против России после полномасштабного вторжения.

Пророссийские настроения сербов

Политолог Петр Петрович из Белградского центра политики безопасности в комментарии "Радио Свобода" утверждает, что чиновники в Сербии обычно не афишируют публикации в социальных сетях о том, что бойцов из Сербии вербуют для войны в Украине.

Он считает, что причина в том, что эти чиновники сами являются жертвами пророссийской политики в Сербии.

"Им очень тяжело более решительно осуждать такие действия, потому что у Сербии достаточно сильные пророссийские настроения", — говорит Петрович, добавляя, что российская пропаганда продвигается в Сербии через СМИ и таблоиды.

К примеру, российское преступление в Днепре сербские СМИ перевели на Украину.

Фото: Фото из социальных сетей

Также недавно в Белграде открыли мурал в честь ЧВК "Вагнера".

Beograd, danas. Mural Vagneru.

Народное patrole su nam prezele grad.

Dokle ćemo da ćutimo? pic.twitter.com/Rf37KvVM91 — Russi, Ukrajinci, Belorusi и Srbi Protiv rata (@ProtivRata) January 14, 2023

Сербию на Балканах многие аналитики сравнивают с Россией в Восточной Европе. После распада Югославии на территории соседних с Сербией стран возникло несколько непризнанных дежав – Сербская Крайна в Хорватии и Республика Сербска в Боснии. Квазигосударственное образование в Хорватии было ликвидировано Загребом в 1995 году во время операции "Буря".

Республика Сербская сейчас является федеративной составляющей Боснии и Герцеговины. Ее лидер Милорад Додик регулярно отмечается скандальными заявлениями в поддержку РФ и диктатора Путина.

После бомбардировок НАТО в 1999 году многие сербы негативно настроены к Североатлантическому альянсу и Западу в целом. Эти настроения подыгрывает и позиция западных стран по отношению к независимости Косово, которое Белград считает своей территорией. В России сербы видят союзницу, близкую по языку и вере, закрывая глаза на все зверства и преступления путинского режима.

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