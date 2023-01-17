Арестович уволен из Офиса президента – СМИ

Алексей Арестович был уволен с должности внештатного советника Офиса президента Украины, удовлетворена соответствующая его просьба.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Так, спикер главы государства сказал, что руководительница Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала приказ об увольнении Арестовича.

Напомним, утром 17 января Арестович сообщил в Сети, что написал заявление об увольнении от должности после своих скандальных слов о ракетном ударе оккупантов по многоквартирному дому Днепра. Он указал, что допустил ошибку и своим увольнением решил показать пример цивилизованного поведения.

По поводу самого заявления Арестовича, что после террористической атаки по дому в Днепре он сказал, что на здание упала уже сбитая силами ПВО вражеская ракета, которая после сбития взорвалась на сооружении.

Эти слова опровергли в Воздушных силах ВСУ. Там сообщили, что Украина на самом деле пока не имеет огневых возможностей сбивать крылатые ракеты типа Х-22, одна из которых как раз попала в днепровский дом.

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