Алексей Арестович – биография

Алексей Николаевич Арестович – советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе, спикер ТКГ (Трехсторонняя контактная группа), советник главы Офиса Президента, актер, блоггер, военный и политический обозреватель. Оганизовал благотворительный фонд для предоставления психологической поддержки военным в зоне АТО.

Биография Алексея Арестовича

Родился 3 августа 1975 года в городе Дедоплисцкаро (Грузия). Отец Алексея Николай Арестович был начальником приемной комиссии в Академии Национальной Обороны. О матери будущего советника главы Офиса Президента никаких сведений в Сети нет.

Образование

Окончил школу №178 в Киеве, сразу после 11 класса поступил в Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко (биологический факультет).

1993 решил покинуть учебу и поступил в Киевский театр-студию "Черный квадрат". Через некоторое время поступает в Одесский институт сухопутных войск. В это время учит английский язык, благодаря чему ему удалось получить диплом военного переводчика.

В 2003 году Алексей Арестович начал обучение в авторской школе русского психолога Авессалома Подводного "Человек среди людей". Окончил ее через 7 лет (2010).

Также Арестович учился в Киевском институте святого Фомы Аквинского, где изучал теологию.

Алексей Арестович активно ведет свои блоги. В социальной сети Facebook у него более 406 тысяч подписчиков, на YouTube 261 тысяча. Также Алексей Арестович ведет свой Telegram-канал и Twitter.

Карьера

С 1993 по 2000 год Алексей Арестович работал актером в студии "Черный квадрат", снимался в рекламе, фильмах, сериалах. В частности, сыграл второстепенные роли в "Не бойся, я рядом", "Брат за брата-2", "Возвращение Мухтара".

С 1994 по 2005 год был майором запаса в Главном управлении разведки.

В 2007 году Арестович соорганизует компанию "Aegis Artist Group", занимавшуюся производством фильмов.

В 2013 году принял участие в шоу "Научите нас жить" (телеканал ICTV). Там выступал в качестве ведущего и семейного психолога.

Основная фильмография:

Кадр из фильма / YouTube





Источник:

© CommentsДедусь моей мечты, 2005 год. – За все тебе спасибо, 2005 год. – Коллекционер, 2006 год. – Возвращение Мухтара-3, 2006 год. — Дом-фантом в приданое, 2006 год. – седьмое небо, 2006 год. – Охламон Кирилл, 2007 год. – Чужие тайны, 2007 год. – Когда на юг улетят журавли, 2010 год. – Злоумышленник, 2011 год. – Возвращение Мухтара-7 2011 год. — Доставить любой ценой, 2011 год. – Брат за брата-2, 2012 год. – Прости-прощай, 2012 год. – Возвращение Мухтара-8, 2012 год. – Письмо ожидания, 2012 год – Не бойся, я рядом, 2012 год. – Дедушка моей мечты, 2005 год. – За все тебе спасибо, 2005 год. – Коллекционер, 2006 год. – Возвращение Мухтара-3, 2006 год. — Дом-фантом в приданое, 2006 год. – седьмое небо, 2006 год. – Охламон Кирилл, 2007 год. – Чужие тайны, 2007 год. – Когда на юг улетят журавли, 2010 год. – Злоумышленник, 2011 год. – Возвращение Мухтара-7 2011 год. — Доставить любой ценой, 2011 год. – Брат за брата-2, 2012 год. – Прости-прощай, 2012 год. – Возвращение Мухтара-8, 2012 год. – Письмо ожидания, 2012 год – Не бойся, я рядом, 2012 год.Источник: https://comments.ua/ru/dossier/item/person/52-arestovich-oleksiy-mikolayovich.html © CommentsДедусь моей мечты, 2005 год. – За все тебе спасибо, 2005 год. – Коллекционер, 2006 год. – Возвращение Мухтара-3, 2006 год. — Дом-фантом в приданое, 2006 год. – седьмое небо, 2006 год. – Охламон Кирилл, 2007 год. – Чужие тайны, 2007 год. – Когда на юг улетят журавли, 2010 год. – Злоумышленник, 2011 год. – Возвращение Мухтара-7 2011 год. — Доставить любой ценой, 2011 год. – Брат за брата-2, 2012 год. – Прости-прощай, 2012 год. – Возвращение Мухтара-8, 2012 год. – Письмо ожидания, 2012 год – Не бойся, я рядом, 2012 год.

Благодарю тебя, 2005 год;

Коллекционер, 2006 год;

Возвращение Мухтара-3, 2006;

Дом-фантом в приданом, 2006 год;

Седьмое небо, 2007 год;

Охламон Кирилл, 2007 год;

Чужие тайны, 2007 год;

Когда на юг улетят журавли, 2010 год;

Злоумышленник, 2011;

Возвращение Мухтара-7, 2011;

Доставить любой ценой, 2011 год;

Брат за брата-2, 2012;

Прости-прощай, 2012 год;

Возвращение Мухтара-8, 2012;

Письмо ожидания, 2012 год;

Не бойся, я рядом, 2012 год.

Арестович в политике

Алексей Арестович в АТО / facebook.com

В 2005 году вступает в партию "Братство" и становится заместителем главы Дмитрия Корчинского. В это время выступает против оранжевой революции и участвует в конференциях "Международного евразийского движения" Александра Дугина.

В 2009 году организовал (вместе с Дмитрием Корчинским) гражданскую инициативу "Долой всех". Перед ней стояла важная задача: добиться, чтобы власть разрешила существующие проблемы малого и среднего бизнеса.

Также в 2009 году Алексей Арестович становится заместителем главы Приморской районной администрации Одесского городского совета. Но через три месяца увольняется по собственному желанию.

В октябре 2010 года был назначен Леонидом Кравчуком в должности советника по информационной политике.

Свои первые великие интервью в качестве политического эксперта Арестович начинает давать сразу после Революции достоинства. Именно в это время он также запускает свои блоги в социальных сетях и YouTube.

В 2014 году начинает заниматься подготовкой боевых соединений (программа "Народный резервист". Также организует благотворительный фонд, оказывавший психологическую поддержку участникам АТО).

Также он становится официальным представителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по ситуации на востоке Украины и урегулировании вооруженного конфликта.

В сентябре 2018 года Арестович сам отправляется в зону ООС, где служит разведчиком в 872 механизированной бригаде в Краматорске. По его словам, в то время он совершил 33 боевых выхода на вражескую территорию.

Зимой 2020 года он был назначен внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ярмака по вопросам статических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Семейные отношения

Алексей Арестович с супругой Анастасией / facebook.com

В 2015 году женился на Арестовиче (Грибановой) Анастасии Валерьевне, которая ныне работает директором по развитию в одном из издательств. Пара воспитывает двоих общих детей – дочь Веронику и сына Александра. Также у Арестовича есть дочь от первого брака – Аэлита.

Взгляды и футурологические прогнозы

Алексей Арестович является сторонником "проекта объединенной Земли Теяра де Шардена и Вернадского". Также ему близки взгляды на будущее человечества Илона Маска. Признавал, что поддержка украинского языка и патриотизма важны для Украины. 2018 сказал, что Томос стал новой вехой развития украинской земли.

Еще в 2008 году Арестович предупреждал о возможной аннексии Крыма РФ, а также рассказывал о возможных ограничениях Россией судоходства в Азовском море.

За час до того как в 2014 году на Майдане Незалежности начались обстрелы мирного населения, спрогнозировал два сценария развития событий. Один из них свершился.