Олексій Арестович - біографія

Олексій Миколайович Арестович - радник з інформполітики очільника української делегації в Мінській групі, спікер ТКГ (Тристороння контактна група), радник голови Офісу Президента, актор, блогер, військовий та політичний оглядач. Оганізував благодійний фонд для надання психологічної підтримки військовим в зоні АТО.

Біографія Олексія Арестовича

Народився 3 серпня 1975 року в місті Дедоплісцкаро (Грузія). Батько Олексія, Микола Арестович, був начальником приймальної комісії в Академії Національної Оборони. Про матір майбутнього радника очільника Офісу Президента ніяких відомостей в Мережі немає.

Освіта

Закінчив школу №178 в Києві, відразу після 11 класу поступив до Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка (біологічний факультет).

1993 року вирішив покинути навчання та вступив в Київський театр-студію "Чорний квадрат". Через деякий час вступає до Одеського інституту сухопутних військ. В цей час вивчає англійську мову, завдяки чому йому вдалося отримати диплом військового перекладача.

2003 року Олексій Арестович почав навчання в авторський школі російського психолога Авесалома Підводного "Людина серед людей". Закінчив її через 7 років (2010 року).

Також Арестович навчався в Київському інституті святого Томи Аквінського, де вивчав теологію.

Олексій Арестович активно веде свої блоги. В соціальній мережі Facebook у нього понад 406 тисяч підписників, на YouTube 261 тисяча. Також Олексій Арестович веде свій Telegram-канал та Twitter.

Кар'єра

З 1993 по 2000 рік Олексій Арестович працював актором в студії "Чорний квадрат", знімався в рекламі, фільмах, серіалах. Зокрема, зіграв другорядні ролі в "Не бійся, я поруч", "Брат за брата-2", "Повернення Мухтара".

З 1994 по 2005 рік також був майором запасу в Головному управлінні розвідки.

2007 року Арестович співорганізовує компанію "Aegis Artist Group", яка займалася виробництвом фільмів.

2013 року взяв участь у шоу "Навчіть нас жити" (телеканал ICTV). Там виступав у ролі ведучого та сімейного психолога.

Основна фільмографія:

Кадр з фільму / YouTube





Джерело:

© CommentsДідусь моєї мрії, 2005 рік. - За все тобі дякую, 2005 рік. - Колекціонер, 2006 год. - Повернення Мухтара-3, 2006 год. - Будинок-фантом в придане, 2006 год. - Сьоме небо, 2006 год. - Охламон Кирило, 2007 рік. - Чужі таємниці, 2007 рік. - Коли на південь відлетять журавлі, 2010 рік. - Зловмисник, 2011 рік. - Повернення Мухтара-7 2011 рік. - Доставити за всяку ціну, 2011 рік. - Брат за брата-2, 2012 рік. - Прости-прощай, 2012 рік. - Повернення Мухтара-8, 2012 рік. - Лист очікування, 2012 рік - Не бійся, я поруч, 2012 рік. - Дідусь моєї мрії, 2005 рік. - За все тобі дякую, 2005 рік. - Колекціонер, 2006 год. - Повернення Мухтара-3, 2006 год. - Будинок-фантом в придане, 2006 год. - Сьоме небо, 2006 год. - Охламон Кирило, 2007 рік. - Чужі таємниці, 2007 рік. - Коли на південь відлетять журавлі, 2010 рік. - Зловмисник, 2011 рік. - Повернення Мухтара-7 2011 рік. - Доставити за всяку ціну, 2011 рік. - Брат за брата-2, 2012 рік. - Прости-прощай, 2012 рік. - Повернення Мухтара-8, 2012 рік. - Лист очікування, 2012 рік - Не бійся, я поруч, 2012 рік.Джерело: https://comments.ua/ua/dossier/item/person/52-arestovich-oleksiy-mikolayovich.html © CommentsДідусь моєї мрії, 2005 рік. - За все тобі дякую, 2005 рік. - Колекціонер, 2006 год. - Повернення Мухтара-3, 2006 год. - Будинок-фантом в придане, 2006 год. - Сьоме небо, 2006 год. - Охламон Кирило, 2007 рік. - Чужі таємниці, 2007 рік. - Коли на південь відлетять журавлі, 2010 рік. - Зловмисник, 2011 рік. - Повернення Мухтара-7 2011 рік. - Доставити за всяку ціну, 2011 рік. - Брат за брата-2, 2012 рік. - Прости-прощай, 2012 рік. - Повернення Мухтара-8, 2012 рік. - Лист очікування, 2012 рік - Не бійся, я поруч, 2012 рік.

За все тобі дякую, 2005 рік;

Колекціонер, 2006 рік;

Повернення Мухтара-3, 2006 рік;

Будинок-фантом в придане, 2006 рік;

Сьоме небо, 2007 рік;

Охламон Кирило, 2007 рік;

Чужі таємниці, 2007 рік;

Коли на південь відлетять журавлі, 2010 рік;

Зловмисник, 2011 рік;

Повернення Мухтара-7, 2011 рік;

Доставити за всяку ціну, 2011 рік;

Брат за брата-2, 2012 рік;

Прости-прощай, 2012 рік;

Повернення Мухтара-8, 2012 рік;

Лист очікування, 2012 рік;

Не бійся, я поруч, 2012 рік.

Арестович в політиці

Олексій Арестович в АТО / facebook.com

2005 року вступає в партію "Братство" та стає заступником голови Дмитра Корчинського. В цей час виступає проти помаранчевої революції та бере участь в конференціях "Міжнародного євразійського руху" Олександра Дугіна.

2009 року організував (разом з Дмитром Корчинським) громадянську ініціативу "Геть усіх". Перед нею стояла важлива задача: домогтися, щоб влада розв'язала існуючі проблеми малого та середнього бізнесу.

Також 2009 року Олексій Арестович стає заступником очільника Приморської районної адміністрації Одеської міської ради. Але через три місяці звільняється за власним бажанням.

В жовтні 2010 року був призначений Леонідом Кравчуком на посаді радника з інформаційної політики.

Свої перші великі інтерв'ю в якості політичного експерта Арестович починає давати відразу після Революції гідності. Саме в той час він також запускає свої блоги в соціальних мережах і YouTube.

2014 року починає займатися підготовкою бойових з'єднань (програма "Народний резервіст". Також організовує благодійний фонд, який надавав психологічну підтримку учасникам АТО.

Також він стає офіційним речником української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах в Мінську щодо ситуації на сході України та врегулювання збройного конфлікту.

В вересні 2018 року Арестович сам відправляється в зону ООС, де служить розвідником в 872 механізованій бригаді в Краматорську. За його словами, в той час він здійснив 33 бойових виходів на ворожу територію.

Взимку 2020 року його було назначено позаштатним радником очільника Офісу Президента Андрія Ярмака з питань статегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони.

Сімейні стосунки

Олексій Арестович з дружиною Анастасією / facebook.com

В 2015 року одружився на Арестович (Грибановій) Анастасії Валеріївні, яка нині працює директором з розвитку в одному з видавництв. Пара виховує двох спільних дітей - дочку Вероніку та сина Олександра. Також у Арестовича є донька від першого шлюбу - Аеліта.

Погляди та футурологічні прогнози

Олексій Арестович є прихильником "проєкту об'єднаної Землі Теяра де Шардена та Вернадського". Також йому близькі погляди на майбутнє людства Ілона Маска. Визнавав, що підтримка української мови і патріотизму важливі для народу України. 2018 року сказав, що Томос став новою віхою розвитку української землі.

Ще 2008 року Арестович попереджав про можливу анексію Криму РФ, а також розповідав про можливі обмеження Росією суднопластва в Азовському морі.

За годину до того як 2014 року на Майдані Незалежності почалися обстріли мирного населення, спрогнозував два сценарії розвитку подій. Один з них здійснився.