Арестович попередив про найскладніший період для України і назвав місяці

За словами Арестовича, нам потрібно зберегти надію і єдність, навіть у важких умовах.

Період починаючи з вчора і до квітня 2025 року, стане найскладнішим за часи Незалежності України.

Про це розповів скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.

"Знаєте, мені дуже хочеться сказати всім нам щось втішне (а не лише лаятися), тому що ви всі для мене — мої, «наші». Що ж, кажу: все втішне знаходиться в нас самих, у нашій здатності приймати рішення, керуючись любов’ю, а не злом. Період, починаючи з учора і до квітня 2025 року, буде найскладнішим за всю історію Незалежності України", - написав він.

Арестович зазначив, що нас очікує складний період, пов'язаний з російським наступом, можливою мирною угодою або припиненням вогню, а також виборами та супутніми потрясіннями. Все це відбувається на фоні суму, відчаю від втрат і безнадії.

Він підкреслив, що у нього немає інших пропозицій, окрім закликів до совісті, розуму та доброї волі на благо спільного інтересу. Проте він також зазначив, що ніхто не зможе забрати у нас цю внутрішню силу, і важливо правильно її використати.

Нагадаємо, у першій половині 2024 року з України виїхало 400 тисяч українців, що викликало занепокоєння у фахівців. Заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун зазначив, що цю ситуацію контролює Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

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