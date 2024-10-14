У Карпатах на горі Піп Іван намело снігу (фото)

У Карпатах вже панує справжня зима.

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах 14 жовтня випав сніг, температура повітря знизилася до 3° морозу.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"У Карпатах обмежена видимість, вітер південно-західний 17 м/с", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, 14 жовтня волога погода з періодичними дощами сьогодні переважатиме практично всюди. Лише на півдні та в центрі України швидше за все істотних опадів не буде.

У південній частині країни та в центральних областях 14 жовтня буде тепло, +12...18°С. На решті території прогнозують +9...13°С.

У Києві також буде вітряно та хмарно. Максимальна температура в столиці становитиме +11°C.

Раніше синоптики попередили про заморозки в Україні.

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