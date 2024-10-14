В Карпатах на горе Пип Иван намело снега (фото)

В Карпатах уже царит настоящая зима.

На горе Пип Иван Черногорский в Карпатах 14 октября выпал снег, температура воздуха снизилась до -3 мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"В Карпатах ограничена видимость, ветер юго-западный 17 м/с", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 14 октября влажная погода с периодическими дождями сегодня будет преобладать практически повсюду. Только на юге и в центре Украины, скорее всего, существенных осадков не будет.

В южной части страны и в центральных областях 14 октября будет тепло +12...18°С. На остальной территории прогнозируют +9...13°С.

В Киеве также будет ветрено и облачно. Максимальная температура в столице будет составлять +11°C.

Ранее синоптики предупредили о заморозках в Украине.

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