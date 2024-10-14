Эпидемиолог объяснила, когда лучше делать прививку от гриппа

О прививках следует задуматься еще до начала эпидемического сезона.

Об этом рассказала в эфире Эспрессо эпидемиолог, вирусолог, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград.

Профессор отметила, что вакцины есть как против COVID-19, так и против гриппа. Она подчеркнула, что лучшее время для прививки от гриппа – это перед началом эпидемического сезона. Иммунитет формируется не сразу, поэтому стоит задуматься о вакцинации заранее. Она также отметила, что грипп может быть не легче COVID-19.

Она подчеркнула, что COVID-19 может иметь тяжелое течение у людей с медицинскими рисками, тогда как у остальных проявляется симптомами, похожими на острые респираторные вирусные инфекции, такими как температура. Она объяснила, что COVID-19 стал эндемическим заболеванием, характерным для нашей территории, и проявляется с определенной сезонностью. Летом и осенью ожидается значительный рост случаев. Больше болеют дети младших и старших классов, тогда как меньше всего — люди старше 60 лет, поскольку они в основном остаются дома, чтобы избежать заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить домашнюю полезную мазь для растирания груди во время простуды.

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