"Кашель ниоткуда": украинцы массово жалуются на странные симптомы - что говорят медики

Все начинается с незначительной температуры, а заканчивается кашлем через несколько дней

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В Сети распространяются слухи о «новой неизвестной инфекции», атакующей украинцев. Граждане и врачи пишут о вспышке респираторных заболеваний, которые не удается идентифицировать, ведь тесты на коронавирус и грипп дают отрицательные результаты.

Заболевание может начинаться с незначительного повышения температуры — примерно до 37,1 °C. Среди симптомов, возникающих у пациентов: сильная заложенность носа, насморк, слабость и усталость. Через несколько дней может появиться кашель и первит в горле.

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Немало таких случаев за последнюю неделю зафиксировано в Киеве. По крайней мере, люди жалуются именно на такие симптомы, особенно на усталость и кашель, который берется как бы ниоткуда.

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Что говорят в Киевском городском центре контроля и профилактике болезней?

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней уверяют, что новых штаммов вируса пока не обнаружено.

«На прошлой неделе были зафиксированы единичные случаи ковида, но новые вирусы пока не зафиксированы. Поэтому это, скорее всего, обычный возбудитель респираторной группы заболеваний. Образцы, подтверждаемые лабораторно, направляем в Центр общественного здоровья. Они их секвенируют, и как только будет результат, там смогут сказать: это те же штаммы, или что-то другое. Пока ничего нового не зафиксировано», — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева.

По его словам, эпидемиологический сезон начался в конце сентября, поэтому специалисты только начали активное наблюдение за респираторными инфекциями. Сравнить уровень заболеваемости можно будет по результатам следующей недели.

Объяснение инфекциониста: почему болеют дети и взрослые

Известная врач-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала ситуацию на своей странице в соцсети. Она пояснила, что сезонный рост негриппозных респираторных заболеваний традиционно начинается после возвращения детей в школы.

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В этот период доминируют риновирусы и вирусы парагриппа, а также наблюдается меньшая активность сезонных коронавирусов, адено- и метапневмовирусов. По словам врача, тяжелых госпитализаций пока нет, фиксируются лишь единичные случаи нетяжелого гриппа.

«Надо успокоиться, если заболели — сидите дома и лечитесь. Средняя продолжительность симптомов примерно 7–10 дней, кашель может длиться 2–3 недели», — отмечает инфекционистка.

Кроме того, она советует закрывать окна после обстрелов, чтобы не поражать дополнительно слизистую дыхательных путей.

«Своевременно обращайтесь к врачу, особенно группа риска, для решения вопроса противовирусной терапии, не пытайтесь быть чрезмерно активными в период болезни — и все будет хорошо», — успокаивает Ольга Голубовская.

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Дата публикации 18:21, 09.09.26 Количество просмотров 91 Что будет с лекарствами: как массированные атаки повлияют на ассортимент в аптеках

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