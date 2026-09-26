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- Украина
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По Украине распространяется неизвестная инфекция: врач рассказал, как она начинается — симптомы
Сильная заложенность носа, невысокая температура, а затем кашель и изнурительная слабость. Врач рассказал о необычных случаях заболевания в Украине.
Врач обратил внимание на рост числаслучаев заболевания с респираторными симптомами в Украине, причину которых, по его словам, пока не удается установить. Он утверждает, что у таких пациентов не подтверждается ни COVID-19, ни грипп.
О своих наблюдениях Жиравецкий написал в Facebook.
По словам врача, заболевание может начинаться с незначительного повышения температуры — примерно до 37,1 °C. Среди симптомов, которые он заметил у пациентов, — сильная заложенность носа, слабость и усталость. Через несколько дней может появиться кашель.
Жиравецкий отмечает, что поначалу такие проявления могут напоминать аллергию. Кроме того, по его словам, через три-четыре дня возможно присоединение бактериальной инфекции с повышением температуры и усилением интоксикации.
Если за это время самочувствие не улучшится, врач рекомендует сдать анализы для определения дальнейшей тактики лечения.
В то же время ,согласно последним приведенным данным Центра общественного здоровья МЗ Украины, в период с 3 по 30 августа 2026 года интенсивные показатели заболеваемости ОРВИ в Украине находились на межсезонном уровне.
За этот период в рамках дозорного эпидемиологического надзора было зарегистрировано 218 пациентов с гриппоподобным заболеванием и 201 пациент с тяжелой острой респираторной инфекцией. Лабораторные исследования выявляли SARS-CoV-2, вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и респираторно-синцитиальные вирусы.
Новый вирус обнаружили в Китае
Напомним, ранее ученые в Китае обнаружили новый вирус, который передается клещами и может вызывать сильную лихорадку. Новый возбудитель получил название азиатского длиннорогого клещевого найровируса (ALTNV).
У большинства инфицированных пациентов отмечались лихорадка, усталость и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
«Эти результаты подтверждают, что ALTNV — это недавно выявленный клещевой вирус, связанный с лихорадкой у людей», — заявила эксперт по биобезопасности Сяо-Ай Чжан.
У 38% пациентов также выявили тромбоцитопению — состояние, при котором снижается количество тромбоцитов в крови. Поскольку тромбоциты участвуют в свертывании крови, их низкий уровень может повышать риск кровотечений.
Специфического лечения ALTNV пока нет.