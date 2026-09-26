Невідома інфекція в Україні: лікар розповів про незвичні симптоми / © pexels.com

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Лікар звернув увагу на поширення в Україні випадків захворювання з респіраторними симптомами, причину яких, за його словами, наразі не вдається встановити. Він стверджує, що у таких пацієнтів не підтверджують ані COVID-19, ані грип.

Про свої спостереження Жиравецький написав у Facebook.

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За словами лікаря, захворювання може починатися з незначного підвищення температури — приблизно до 37,1°C. Серед симптомів, які він помітив у пацієнтів, — сильна закладеність носа, слабкість і втома. Через декілька днів може з’явитися кашель.

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Жиравецький зазначає, що спочатку такі прояви можуть нагадувати алергію. Також, за його твердженням, через три-чотири дні можливе приєднання бактеріальної інфекції з підвищенням температури та посиленням інтоксикації.

Якщо протягом цього часу самопочуття не покращується, лікар рекомендує здати аналізи для визначення подальшої тактики лікування.

Водночас за останніми наведеними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, у період від 3 до 30 серпня 2026 року інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ в Україні перебували на міжсезонному рівні.

За цей період у межах дозорного епідеміологічного нагляду зареєстрували 218 пацієнтів із грипоподібним захворюванням та 201 пацієнта з тяжкою гострою респіраторною інфекцією. Лабораторні дослідження виявляли SARS-CoV-2, віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси та респіраторно-синцитіальні віруси.

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Новий вірус виявили у Китаї

Нагадаємо, раніше науковці в Китаї виявили новий вірус, який передається кліщами та може спричиняти сильну лихоманку. Новий збудник отримав назву найровірус азійського довгорогого кліща (ALTNV).

У більшості інфікованих пацієнтів фіксували лихоманку, втому та проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

«Ці результати підтверджують, що ALTNV є нещодавно ідентифікованим кліщовим вірусом, пов’язаним із людською лихоманкою», — заявила експертка з біобезпеки Сяо-Ай Чжан.

У 38% пацієнтів також виявили тромбоцитопенію — стан, за якого знижується кількість тромбоцитів у крові. Оскільки тромбоцити беруть участь у згортанні крові, їхній низький рівень може підвищувати ризик кровотеч.

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Специфічного лікування ALTNV наразі немає.

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