Мінімум клопоту: експерти назвали 7 порід собак, за якими найлегше доглядати

7 порід собак, за якими найлегше доглядати / © Unsplash

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Не всі собаки потребують багатогодинних прогулянок, постійних тренувань або складного догляду за шерстю. Деякі породи легше пристосовуються до спокійного способу життя, тому можуть підійти зайнятим людям, літнім власникам або тим, хто вперше заводить домашнього улюбленця.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Експерти назвали сім порід собак, догляд за якими може бути простішим порівняно з більш активними та вибагливими породами. Водночас будь-якому собаці потрібні увага, фізична активність, виховання та належний догляд.

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Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Ці невеликі собаки відомі ласкавим і спокійним характером та здатністю пристосовуватися до різного способу життя. Сертифікована дресирувальниця Міа Енос Грей пояснює, що кавалерам зазвичай не потрібні інтенсивні навантаження — їм можуть бути достатніми кілька коротких прогулянок та ігри вдома.

Водночас їхню довгу шовковисту шерсть необхідно регулярно розчісувати. Середня тривалість життя представників породи становить 12–15 років.

Ши-тцу

Ще один варіант для людей, які не шукають надто активного собаку, — ши-тцу. За словами Грей, представники цієї породи мають спокійний темперамент і помірну потребу у фізичних навантаженнях. Завдяки невеликому розміру вони також можуть комфортно жити у квартирі.

Довга шерсть ши-тцу потребує регулярного розчісування та грумінгу. Водночас коротша стрижка може спростити догляд. Живуть ці собаки в середньому 10–18 років.

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Бассет-хаунд

Бассет-хаунди підійдуть власникам, які віддають перевагу неквапливому способу життя. Вони не належать до надзвичайно активних собак і охоче проводять час удома.

Коротка шерсть породи не потребує складного догляду. Однак особливу увагу необхідно приділяти довгим вухам і складкам шкіри, щоб зменшити ризик інфекцій. Тривалість життя бассет-хаундів становить близько 12–13 років.

Грейхаунд

Попри репутацію швидкісних гоночних собак, грейхаунди можуть бути доволі спокійними домашніми улюбленцями. За словами експертки, для задоволення їхньої потреби в активності можуть бути достатніми одна-дві нетривалі прогулянки.

Додаткова перевага — коротка гладенька шерсть, яка потребує мінімального догляду. Представники породи зазвичай живуть 10–13 років.

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Німецький дог

Великий розмір не завжди означає величезну потребу у фізичній активності. Експертка з поведінки собак Саллі Гроттіні зазначає, що німецькі доги здебільшого спокійні вдома, а для активності їм підходять нетривалі прогулянки.

Їхня коротка шерсть також проста у догляді. Однак через великі розміри власникам варто враховувати більші витрати на корм, ветеринарні послуги та необхідні речі для собаки. Середня тривалість життя — 7–10 років.

Чихуахуа

Завдяки невеликому розміру чихуахуа не потребують великого простору та можуть отримувати значну частину необхідної активності під час нетривалих прогулянок та ігор удома. За словами Гроттіні, їм може вистачати близько 30 хвилин фізичної активності на день або менше.

Як короткошерстих, так і довгошерстих чихуахуа рекомендують розчісувати приблизно раз на тиждень і періодично купати. Водночас через маленький розмір ці собаки можуть травмуватися під час грубих ігор. Живуть чихуахуа в середньому 14–16 років.

Мопс

Мопси також не належать до собак, яким потрібні тривалі інтенсивні навантаження. Вони грайливі, а частину необхідної активності можуть отримувати під час ігор удома або у дворі.

Їхню шерсть зазвичай достатньо розчісувати щотижня та періодично купати. Водночас мопси можуть погано переносити спеку та інтенсивні фізичні навантаження, тому в теплу погоду власникам слід особливо стежити за їхнім комфортом. Середня тривалість життя породи становить 13–15 років.

Нагадаємо, деякі собаки особливо сильно прив’язуються до своїх господарів і прагнуть бути поруч із ними майже постійно. Ветеринари назвали сім порід, відомих своєю відданістю родині.

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