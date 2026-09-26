"Хочу, щоб він домовився з Путіним": Трамп шокував заявою про Зеленського і закінчення війни до зими

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче від президента України Володимира Зеленського укладення угоди з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, передає ClashReport.

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«Знаєте, чого я хочу від Зеленського? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з Зеленським», — заявив він.

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Президента США також запитали, чи обговорював він із Зеленським ракети Patriot.

«Так, я багато з ним розмовляв, і він погоджується, і Путін погоджується. Колись, сподіваюся, у не надто віддаленому майбутньому, можливо, до суворої зими, вони укладуть угоду», — відповів він.

Переговори України з РФ і США — останні новини

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на власні джерела заявляло, що Дональд Трамп нібито запропонував Володимиру Зеленському поїхати до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Згодом в Офісі президента України заявили, що ця інформація — фейк.

Раніше Зеленський різко висловився щодо можливості поїздки до Москви. Коли російські журналісти запитали президента, коли він може відвідати російську столицю, той коротко відповів: «На ракеті».

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Пізніше глава держави заявив, що протягом десяти днів США планують провести чергові раунди переговорів з Україною та країною-агресором Росією.

Крім того, Вашингтон запропонував організувати тристоронню зустріч України, США та Росії на технічному рівні. Серед можливих майданчиків для таких переговорів Зеленський назвав Об’єднані Арабські Емірати.

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