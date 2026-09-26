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Буряк на зиму: рецепт української заготівлі
Солодкий, насичений та універсальний — такий буряк узимку стане справжнім порятунком для борщу, салатів і швидких перекусів.
Якщо ви любите домашню заготовлю, цей рецепт точно варто зберегти. На сторінці Готуємо з Катюшкой поділилися простим способом приготувати буряк на зиму: його достатньо відварити, почистити, залити ароматним маринадом і простерилізувати. Жодних складних інгредієнтів, лише буряк та базові продукти, які майже завжди є на кухні.
Для заготівлі найкраще взяти буряк середнього розміру, а рецепт маринаду розрахований приблизно на 7 літрових банок.
Інгредієнти
- буряк
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- вода
- 2 л
- цукор
- 200 г
- сіль
- 2 ст. л
- оцет
- 200 г
Приготування
Буряк відварюють до готовності, охолоджують і очищають від шкірки.
Після цього його розкладають у чисті підготовлені банки.
Усі інгредієнти для маринаду змішайте у каструлі та доведіть до кипіння.
Готовим маринадом заливають буряк у банках, після чого їх ставлять на стерилізацію приблизно на 40 хв.
Далі їх герметично закривають, залишають охолонути та прибирають у прохолодне місце для зберігання.
Узимку така заготовля особливо тішить своєю універсальністю. Буряк можна додати до салату, використати для борщу чи просто подати як готову закуску.