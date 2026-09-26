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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

Буряк на зиму: рецепт української заготівлі

Солодкий, насичений та універсальний — такий буряк узимку стане справжнім порятунком для борщу, салатів і швидких перекусів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
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Буряк на зиму

Буряк на зиму / © Credits

Якщо ви любите домашню заготовлю, цей рецепт точно варто зберегти. На сторінці Готуємо з Катюшкой поділилися простим способом приготувати буряк на зиму: його достатньо відварити, почистити, залити ароматним маринадом і простерилізувати. Жодних складних інгредієнтів, лише буряк та базові продукти, які майже завжди є на кухні.

Для заготівлі найкраще взяти буряк середнього розміру, а рецепт маринаду розрахований приблизно на 7 літрових банок.

Інгредієнти

буряк
вода
2 л
цукор
200 г
сіль
2 ст. л
оцет
200 г

Приготування

  1. Буряк відварюють до готовності, охолоджують і очищають від шкірки.

  2. Після цього його розкладають у чисті підготовлені банки.

  3. Усі інгредієнти для маринаду змішайте у каструлі та доведіть до кипіння.

  4. Готовим маринадом заливають буряк у банках, після чого їх ставлять на стерилізацію приблизно на 40 хв.

  5. Далі їх герметично закривають, залишають охолонути та прибирають у прохолодне місце для зберігання.

Узимку така заготовля особливо тішить своєю універсальністю. Буряк можна додати до салату, використати для борщу чи просто подати як готову закуску.

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