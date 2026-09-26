Буряк на зиму: рецепт української заготівлі

Буряк на зиму / © Credits

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Якщо ви любите домашню заготовлю, цей рецепт точно варто зберегти. На сторінці Готуємо з Катюшкой поділилися простим способом приготувати буряк на зиму: його достатньо відварити, почистити, залити ароматним маринадом і простерилізувати. Жодних складних інгредієнтів, лише буряк та базові продукти, які майже завжди є на кухні.

Для заготівлі найкраще взяти буряк середнього розміру, а рецепт маринаду розрахований приблизно на 7 літрових банок.

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Інгредієнти буряк вода 2 л цукор 200 г сіль 2 ст. л оцет 200 г

Приготування

Буряк відварюють до готовності, охолоджують і очищають від шкірки. Після цього його розкладають у чисті підготовлені банки. Усі інгредієнти для маринаду змішайте у каструлі та доведіть до кипіння. Готовим маринадом заливають буряк у банках, після чого їх ставлять на стерилізацію приблизно на 40 хв. Далі їх герметично закривають, залишають охолонути та прибирають у прохолодне місце для зберігання.

Узимку така заготовля особливо тішить своєю універсальністю. Буряк можна додати до салату, використати для борщу чи просто подати як готову закуску.

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