Яке церковне свято в Україні 25 вересня

Церковне свято 25 вересня / © pexels.com

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25 вересня (8 жовтня), в православному календарі день пам’яті преподобної Євфросинії. Преподобна Євфросинія Олександрійська жила у V столітті. Вона народилася в заможній християнській родині в Александрії. Її батько Пафнутій був благочестивою людиною, допомагав монастирям і шанував чернецтво.

Матір Євфросинії померла, коли дівчина була ще юною, тому її вихованням опікувався батько. Він прагнув дати доньці все необхідне і згодом вирішив влаштувати її шлюб із гідним молодим чоловіком.

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Проте сама Євфросинія дедалі сильніше відчувала інше покликання. Її приваблювало не сімейне життя і не матеріальний достаток, а можливість цілковито присвятити себе Богові.

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Коли наближався час шлюбу, Євфросинія зрозуміла, що не може відмовитися від свого внутрішнього прагнення до чернечого життя. Водночас вона знала, що батькові буде надзвичайно важко прийняти її рішення.

За житієм, Євфросинія таємно залишила батьківський дім. Щоб її не знайшли та не змусили повернутися, вона переодягнулася в чоловічий одяг і прийшла до чоловічого монастиря, назвавшись Смарагдом.

Так почався новий етап її життя.

За зовнішньою зміною імені та одягу приховувалося значно глибше перетворення. Євфросинія прагнула відмовитися від усього, що могло прив’язувати її до колишнього становища, і зосередитися на молитві, пості та духовному вдосконаленні.

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У монастирі Євфросинія багато років жила під ім’ям Смарагда. Братія вважала її молодим ченцем і не знала її справжньої історії.

Її життя було суворим і відокремленим. Вона проводила багато часу в молитві, дотримувалася посту, працювала над собою і прагнула зберігати внутрішню тишу.

З часом серед ченців вона здобула повагу завдяки своїй духовній мудрості та благочестю. До Смарагда почали звертатися за порадами люди, які переживали труднощі й шукали духовної підтримки.

І саме тут житіє Євфросинії набуває особливо драматичного характеру.

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Після зникнення доньки Пафнутій був охоплений горем. Він довго шукав Євфросинію, але не міг її знайти. Зрештою, прагнучи знайти розраду, він почав відвідувати монастир.

Ігумен порадив йому поговорити з одним із найбільш духовно досвідчених ченців — Смарагдом.

Так батько опинився перед власною донькою, не впізнавши її.

Євфросинія впізнала Пафнутія, але не відкрила йому правди. Вона вислуховувала його біль, підтримувала і переконувала не втрачати надії та довіряти Богові.

Для самої Євфросинії ці зустрічі мали бути тяжким випробуванням. Перед нею стояв батько, який страждав через її зникнення, але вона продовжувала зберігати таємницю свого життя.

За церковним переданням, Євфросинія прожила в монастирі близько тридцяти восьми років.

Коли вона відчула наближення смерті, то попросила Пафнутія прийти до неї. Тоді Євфросинія нарешті відкрила йому свою таємницю.

Вона сказала, що Смарагд, якого він знав багато років, насправді є його донькою Євфросинією.

Можна лише уявити почуття батька: багаторічний пошук завершився там, де він найменше очікував. Людина, до якої він приходив за духовною розрадою, виявилася тією самою донькою, за якою він так довго сумував.

Невдовзі після цього Євфросинія померла.

Церковне свято в Україні 25 вересня за старим календарем

За старим календарем в Україні 25 вересня вшановували пам’ять священномученика Автонома. Священномученик Автоном жив наприкінці III — на початку IV століття. Під час гонінь на християн він залишив Італію та оселився у Віфінії в Малій Азії, де ревно проповідував Євангеліє. Завдяки його служінню багато язичників прийняли християнство, а для нової громади було збудовано храм на честь Архангела Михаїла.

Прикмети 25 вересня

Народні прикмети 25 вересня / © pexels.com

Дощ 25 вересня — зима буде довгою та сніжною.

Грім цього дня — осінь буде теплою.

Якщо з дерев уже опало майже все листя — зима прийде рано.

Що не можна робити 25 вересня

За народними уявленнями, цей день варто провести діяльно — неробство та лінощі не схвалювалися. Намагалися не тримати образи, не заздрити іншим і не допускати недобрих думок, адже вірили, що це може принести негаразди в родину.

Що можна робити 25 вересня

У цей день християни молитовно вшановують преподобну Євфросинію, звертаючись до неї з проханнями про здоров’я та полегшення недуг — як фізичних, так і душевних.

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