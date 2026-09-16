Яке церковне свято в Україні 23 вересня

Церковне свято 23 вересня / © unsplash.com

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23 вересня (6 жовтня), в православному календарі Зачаття чесного і славного пророка, предтечі Івана Хрестителя. Історія зачаття Івана Предтечі передусім є історією надії, яка не згасає навіть тоді, коли з людського погляду вже надто пізно щось змінити.

Захарія та Єлисавета довго чекали на дитину. Минули роки, і здійснення їхнього бажання здавалося неможливим. Однак відповідь на їхню молитву прийшла у свій час.

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Свято нагадує віруючим, що людина не завжди бачить увесь шлях і не завжди розуміє, чому певні речі не відбуваються тоді, коли вона цього найбільше прагне. Те, що здається мовчанням Бога, у християнському розумінні не обов’язково означає відсутність Його дії.

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Водночас історія Захарії показує і людську слабкість. Навіть праведна та віруюча людина може сумніватися. Захарія молився, але коли отримав відповідь, вона здалася йому настільки неймовірною, що він не відразу зміг у неї повірити.

У цьому є дуже близький сучасній людині досвід: іноді ми просимо про щось роками, але поступово звикаємо до думки, що бажане вже ніколи не здійсниться.

Церковне свято в Україні 23 вересня за старим календарем

За старим календарем в Україні 23 вересня вшановували пам’ять святителів Петра і Павла. Святителі Петро і Павло присвятили життя служінню Церкві та людям, залишаючись прикладом духовної стійкості, мудрості й милосердя. Їх згадують як ревних пастирів, які дбали про свою паству, захищали християнське вчення та закликали людей жити за заповідями Христовими.

Прикмети 23 вересня

Народні прикмети 23 вересня / © pexels.com

Багато ягід на горобині — осінь буде дощовою, а зима холодною й морозною; мало ягід — осінь очікували сухою.

Якщо день теплий і погожий — тепло може затриматися, а осінь буде м’якою.

Гроза 23 вересня віщує теплу осінь.

Що не можна робити 23 вересня

У народній традиції 23 вересня вважали не найкращим днем для кардинальних змін і рішень, здатних суттєво вплинути на майбутнє. Важливі справи радили не починати поспіхом, а серйозний вибір — за можливості відкласти та добре обміркувати. Існувало повір’я, що різкий поворот у житті цього дня може спричинити непередбачувані обставини й зрештою привести зовсім не до того результату, на який розраховувала людина.

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Що можна робити 23 вересня

У молитвах до Івана Хрестителя віряни просять про здоров’я та полегшення різних недуг, зокрема головного болю. Також святого просять допомогти подолати шкідливі звички, знайти душевний спокій, звільнитися від неспокою та важких думок. До праведних Захарії та Єлисавети традиційно звертаються подружжя, які мріють про дитину, молячись про дар батьківства.

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