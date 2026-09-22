Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

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Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару було пошкоджено торговельний центр, де після влучання виникла пожежа.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

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«Інформація щодо постраждалих уточнюється», — написав він.

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Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей.

«Зберігайте спокій та не ігноруйте сигнали тривоги», — закликали жителів у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Запоріжжя — останні новини

Нагадаємо, командир 1-го ОШП Дмитро «Перун» Філатов сказав про високу ймовірність проникнення ворога до Запоріжжя уже цієї зими.

Днями після атаки РФ на Запоріжжя там врятували п’ятьох людей і евакуювали 14. У місті пошкоджено два дев’ятиповерхові житлові будинки, в обох виникли пожежі.

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У ніч проти 21 вересня окупанти пошкодили в Запоріжжі дві багатоповерхівки та освітній заклад. Один з ударів припав по торговельному центру «Інтрейд».

Пізно ввечері 17 вересня Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя. Пожежа охопила понад 10 тисяч «квадратів», одна людина зазнала травм.

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