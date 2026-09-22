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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по торговельному центру великого міста: спалахнула пожежа — перші деталі

Черговий ворожий удар по ТЦ, цього разу — в Південному мікрорайоні Запоріжжя.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Росія вдарила по торговельному центру великого міста: спалахнула пожежа — перші деталі

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Росія атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару було пошкоджено торговельний центр, де після влучання виникла пожежа.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється», — написав він.

Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей.

«Зберігайте спокій та не ігноруйте сигнали тривоги», — закликали жителів у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Запоріжжя — останні новини

Нагадаємо, командир 1-го ОШП Дмитро «Перун» Філатов сказав про високу ймовірність проникнення ворога до Запоріжжя уже цієї зими.

Днями після атаки РФ на Запоріжжя там врятували п’ятьох людей і евакуювали 14. У місті пошкоджено два дев’ятиповерхові житлові будинки, в обох виникли пожежі.

У ніч проти 21 вересня окупанти пошкодили в Запоріжжі дві багатоповерхівки та освітній заклад. Один з ударів припав по торговельному центру «Інтрейд».

Пізно ввечері 17 вересня Росія вдарила по супермаркету на правобережжі Запоріжжя. Пожежа охопила понад 10 тисяч «квадратів», одна людина зазнала травм.

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