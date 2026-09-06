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Росіяни вдарили по будинках Запоріжжя: стало відомо про моторошні масштаби руйнувань
Через обстріл Запоріжжя пошкоджено понад 50 будинків.
У Запоріжжі росіяни завдали низку ударів 5 вересня. Пошкоджено 52 житлові будинки.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Унаслідок ворожих ударів 5 вересня у Запоріжжі пошкоджено 52 житлові будинки», — повідомив Іван Федоров.
За його словами, серед пошкодженого житла — 21 багатоповерхівка та 31 приватний будинок.
Наразі комунальні та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Половину необхідних робіт уже виконано.
Нагадаємо, у Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів зросла до шести. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала понад дві години. Наслідки атаки уточнювалися.