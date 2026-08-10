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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала Запоріжжя: спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю

Російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки виникла пожежа на території гаражного кооперативу, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 10 серпня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав удару по території гаражного кооперативу. На місці атаки спалахнула пожежа.

Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю.

«Попередньо, без постраждалих», — повідомив Федоров.

Раніше у Запорізькій області повідомляли про вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликали залишатися у безпечних місцях до відбою.

Росіяни весь день атакують Запоріжжя

Нагадаємо, 27 липня російські війська атакували Запоріжжя балістичними ракетами, про що повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пізніше стало відомо про трьох поранених, серед них одна жінка перебуває у вкрай тяжкому стані — лікарі борються за її життя.

Крім того, унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Дніпро в ніч проти 27 липня загинуло двоє людей — зокрема 67-річний чоловік у Запоріжжі, та є поранені. В обох містах зазнали пошкоджень житлові будинки, автівки та інфраструктура, а під завалами в Запоріжжі можуть залишатися люди.

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