Росія атакувала Запоріжжя: спалахнула пожежа, пошкоджено будівлю

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У ніч проти 10 серпня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його словами, ворог завдав удару по території гаражного кооперативу. На місці атаки спалахнула пожежа.

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Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю.

«Попередньо, без постраждалих», — повідомив Федоров.

Раніше у Запорізькій області повідомляли про вибухи. Під час повітряної тривоги мешканців закликали залишатися у безпечних місцях до відбою.

Росіяни весь день атакують Запоріжжя

Нагадаємо, 27 липня російські війська атакували Запоріжжя балістичними ракетами, про що повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Пізніше стало відомо про трьох поранених, серед них одна жінка перебуває у вкрай тяжкому стані — лікарі борються за її життя.

Крім того, унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Дніпро в ніч проти 27 липня загинуло двоє людей — зокрема 67-річний чоловік у Запоріжжі, та є поранені. В обох містах зазнали пошкоджень житлові будинки, автівки та інфраструктура, а під завалами в Запоріжжі можуть залишатися люди.

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