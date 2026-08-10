На окупованій Донеччині дрони атакують енергетичну інфраструктуру: що відомо (відео)

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 10 серпня на тимчасово окупованій частині Донецької області безпілотники атакують енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляють місцеві та моніторингові ресурси.

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© Exilenova+

За попередньою інформацією, дрони працюють по об'єктах, пов'язаних з енергозабезпеченням на захопленій Росією території регіону.

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Наразі достеменно невідомо, які саме об'єкти були атаковані та яких пошкоджень вони зазнали. Офіційної інформації від Сил оборони України на момент публікації немає.

Інформація щодо результатів атаки потребує подальшої перевірки та уточнення.

Раніше ми писали, що на окупованих територіях загострюються проблеми з електроенергією, водопостачанням, пальним і транспортною логістикою. У деяких містах світло відсутнє до шести діб поспіль, а воду люди не бачать понад тиждень.

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