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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На трасі Маріуполь — Джанкой стає дедалі більше спалених бензовозів окупантів: з’явилося відео

Українські дронарі продовжують бити по логістиці російських окупантів — на трасі Маріуполь — Джанкой стає дедалі більше спалених бензовозів противника.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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На окупованій трасі Маріуполь — Джанкой горить бензовоз російських військ

На окупованій трасі Маріуполь — Джанкой горить бензовоз російських військ / © скрін з відео

На тимчасово окупованій трасі Маріуполь — Джанкой дедалі частіше фіксують знищену техніку російських військ. У Мережі з’явилися нові кадри з палаючим бензовозом противника.

Українські сили продовжують бити по логістиці російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях.

© Exilenova+

У Мережі оприлюднили відео з черговим ураженням бензовоза противника на окупованій трасі Маріуполь — Джанкой. На кадрах видно вантажівку, охоплену вогнем, після чого відбувається потужний вибух.

Як зазначається у повідомленнях, на цій трасі стає дедалі більше спалених бензовозів російської армії.

Дорога Маріуполь — Джанкой є одним із важливих маршрутів, якими окупанти забезпечують свої війська на півдні України та перевозять пальне, техніку й інші вантажі.

Нагадаємо, раніше партизани "Атеш" пробралися на аеродром ворога під Джанкоєм і зафіксували на відео РЛС окупантів.

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