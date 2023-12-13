Під Джанкоєм партизани пробралися на аеродром РФ і "засвітили" РЛС окупантів – відео

Партизани пробралися на аеродром РФ під Джанкоєм у Криму.

У тимчасово окупованому Криму партизани зробили розвідку на аеродромі окупаційних військ Росії у Джанкойському районі. Загарбники ховають там радіолокаційні станції (РЛС).

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Наші агенти провели успішну розвідку аеродрому в Джанкойському районі, під час якої вдалося виявити станції радіолокацій окупантів. Ми покажемо вам лише невелику частину тих кадрів, якими поділився наш агент. Отриману інформацію було оперативно передано Силам оборони України. Тепер чекаємо на нові ракетні удари по військових об'єктах рашистів. Координати: 45.7096694, 34.4234316", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани проникли на територію десантно-штурмового полку РФ у Феодосії (фото).

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