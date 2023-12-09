Кримські партизани проникли у військкомат у Тулі: фото

Агенти АТЕШ у Тульському військкоматі передаватимуть як свіжі дані про ворога, так проводити радикальніші заходи.

Агенти "АТЕШ" проникли у військкомат у російському місті Тула.

Про це повідомили самі кримські партизани на своєму Telegram-каналі та оприлюднили відповідні фото.

"Робота у військкоматах – це завжди цікаво! Через руки співробітників проходять море різної документації та особистих даних росіян. Тепер агенти "АТЕШ" у Тульському військкоматі будуть передавати як свіжі дані про ворога, так проводити радикальніші заходи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, агент "АТЕШ" проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії (фото).

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