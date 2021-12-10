Як підготувати шкіру до новорічних свят

Підготовка шкіри до свят — відповідальне завдання, тому не перестарайтеся з доглядовими процедурами.

Скоро Новий рік. А це означає, що настав час не лише вибирати подарунки, а й подбати про свою шкіру. Як підготуватися до Нового року, щоб сяяти і зовні, і зсередини, розповіла у матеріалі лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ПРО ЇЖУ І СОН

Підготовку шкіри до Нового року необхідно починати з перегляду раціону харчування, адже шкіра — це дзеркало кишківника. Вранці, перш ніж насолодитися чашкою ароматної кави, випийте склянку теплої води з лимоном та імбиром. Також не забувайте про питний режим протягом дня. Намагайтеся пити теплу воду маленькими ковтками і не за годину до сну, щоб не побачити вранці під очима величезні "мішки". Скоротіть споживання тістечок, хлібобулочних виробів, фастуфуду, алкогольних та газованих напоїв. Хочеться вдень ​​кави з молоком? Випийте чашку ромашкового чаю. Але не варто голодувати, щоби в новорічну ніч не "зірватися". Влаштуйте собі розвантажувальний тиждень. Відмовтеся від харчового сміття, поганих думок, непотрібних речей та неякісної косметики.

ПРО КОСМЕТИКУ І ДОГЛЯД

Перед Новим роком я не радила б вам міняти доглядові продукти. Намагайтеся правильно доглядати шкіру: очищати, тонізувати і зволожувати. У домашніх умовах вранці та ввечері ви можете використовувати антиоксидантну сироватку, робити маски з глини (2 рази на тиждень), застосовувати тканинні маски. Якщо шкіра суха, варто придивитися до нічних масок.

Чи проводити ексфоліацію?

Якщо ви ніколи не відлущували ороговілі клітини шкіри, я не рекомендую купувати скраб. Оптимальний варіант - м'який пілінг у вигляді ампул або ензимний пілінг-пудра у вигляді порошку. Скраби містять абразивні частинки, які можуть пошкодити шкіру. Проводити їх можна і навіть потрібно, але не за кілька днів до Нового року, оскільки під час скрабування шкіра може травмуватися, а для відновлення їй потрібний реабілітаційний період.

Для чого вам ексфоліація? Вона сприяє оновленню шкіри, завдяки чому та стає гладкою і сяючою. Також відлущування поліпшує її проникність, а це дозволяє компонентам косметики проникати у глибші шари.

Щодо тканинних масок, то їх можна використовувати щодня. Головне, щоб маска мала хороший склад, тобто не містила парабени, силікони, спирти і т. д. Нічні маски - це спеціальні маски для використання в нічний час доби. Не можна залишати на ніч денну тканинну маску. Крім того, ви можете подарувати шкірі курс масажних процедур. Якісний та професійний масаж активізує мікроциркуляцію, збільшує приплив крові та сприяє насиченню клітин киснем.

У домашніх умовах можна скористатися ролером або скребком із натурального каменю. Він не вартий всіх грошей світу, але дозволяє поліпшити стан шкіри. Головне — виконувати масаж масажними лініями і не перестаратися. Перед проведенням масажу шкіру необхідно очистити та тонізувати. У парі з ролером чудово "працює" сироватка.

Ще один спосіб підготувати шкіру до Нового року — придбати спеціальні косметичні ампули, що містять високу концентрацію активних речовин. Вміст ампул наноситься легкими рухами, що вбивають, на чисту шкіру. Зверху, після того, як вміст ампул вбереться, зволожувальний крем з легкою текстурою. Як правило, такі ампули насичують шкіру вологою, покращують її тон та мікрорельєф, активізують клітинне оновлення, зміцнюють бар'єрну функцію, підвищують пружність тканин.

Також не забувайте вранці та ввечері застосовувати зволожувальний крем та сироватку за типом шкіри та крем для шкіри навколо очей. Крем для шкіри навколо очей необхідно наносити у невеликій кількості легкими масажними рухами. Він повинен добре зволожувати, усувати або запобігати лущенню, перешкоджати утворенню зморшок. Крем для шкіри навколо очей потрібен з однієї простої причини — епідерміс у цій зоні майже позбавлений сальних залоз, тому швидко піддається віковим змінам.

Підготовка шкіри до свят — відповідне завдання, тому не перестарайтеся з доглядовими процедурами. Намагайтеся не експериментувати з новими косметичними продуктами та професійними процедурами.

Цукровий пілінг, домашні маски з ефірними оліями, неперевірена маска від чорних цяток, лазерне шліфування за два-три дні до Нового року — все це тимчасово вирушає до "чорного" списку. Також я категорично не рекомендую робити ін'єкційні процедури, щоб вам не довелося зустрічати Новий рік із синцями чи набряками на обличчі. Краще перенести візит до косметолога на наступний рік.

Які процедури можна зробити в кабінеті косметолога напередодні Нового року? Це може бути RF-ліфтинг, мікрострумова терапія, всі види масажу та масок, карбокситерапія.

Експреспроцедуру найкраще підібрати у кабінеті косметолога. Наприклад, у разі схильності до куперозу або опущеного овалу обличчя підійде карбокситерапія або RF-ліфтинг. Вирівняти колір обличчя або усунути наслідки стресу допоможе м'який пілінг у поєднанні з масажем та будь-яким видом масок.

Любіть себе та свою шкіру!

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