Тканинні маски для обличчя: чи варто чекати на диво

Це доступний косметичний продукт, який дійсно здатний поліпшити стан шкіри, але як ним правильно користуватися знають не всі.

Останні кілька років тканинні маски є одним із найпопулярніших косметичних продуктів. Дівчата різних статусів та віку регулярно їх купують, бажаючи швидко привести шкіру до ладу.

Про те, що являють собою тканинні маски, як впливають на шкіру і чи мають вони омолоджувальну дію, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ ТКАНИНА МАСКА

Тканинна маска — це целюлозна серветка, просочена спеціальним косметичним гелем або висококонцентрованою сироваткою. Кожна тканинна маска продається в індивідуальному, герметичному упакуванні та має прорізи для очей, носа і рота.

У чому особливість тканинних масок?

Вони щільно прилягають до рогового шару епідермісу та створюють ефект оклюзії. Річ у тому, що з нашої шкіри постійно випаровується вода. Якщо накрити її, наприклад, тканинною маскою, процес випаровування сповільниться. Завдяки цьому рівень вологи в шкірі зросте досить швидко. А активні речовини, що входять до складу маски, нададуть епідермісу миттєву дію — тонізують, освіжать, вирівняють тон.

Також тканинні маски здатні:

очищати епідерміс;

пом'якшувати;

усувати сухість та відчуття стягнутості;

заспокоювати;

живити;

матувати;

усувати лущення;

покращувати мікроциркуляцію крові.

ЧИ ВАЖЛИВИЙ СКЛАД

Склад тканинної маски — це основа, від якої залежить отриманий результат. Бажаними інгредієнтами масок є: гіалуронова, молочна кислота, колаген, рослинний сквален, гліцерин, алантоїн, ніацинамід, сечовина, глюкозамін, пептиди, амінокислоти, сік алое вера, екстракт зеленого чаю, кави, шовку, дамаської троянди, цитрусових, олії ши, карите, макадамії, авокадо, вітаміни А, В, С.

Дуже важливо, щоб у складі тканинної маски не було надто багато розчинників, консервантів та різних видів спирту. Якщо на перших місцях у списку інгредієнтів стоїть бутиленгліколь, дипропіленгліколь, алкоголь або парабени, не очікуйте від маски "чудодійного" ефекту.

Якщо у вас шкіра чутлива і схильна до алергії, я рекомендую вибирати маски з максимально коротким і зрозумілим складом. Звичайно, в їхньому складі можуть і повинні бути консерванти, але не в надмірній кількості: два корисні компоненти на десять консервантів.

ЯК ПІДГОТУВАТИ ШКІРУ ДО НАНЕСЕННЯ ТКАНИННОЇ МАСКИ

Перед застосуванням тканинної маски шкіру необхідно очистити та тонізувати. Також попередньо можна провести ексфоліацію (скрабування/пілінг).

Виймати маску з упаування потрібно чистими руками, не торкатись тильного боку, який стикатиметься зі шкірою. Як правило, виробники враховують цей момент, покриваючи один бік маски захисною плівкою або роблять їх двосторонніми.

Після того, як маска опинилася на обличчі, її необхідно добре розправити і зайняти горизонтальне положення. Протирати пил, готувати борщ або розмовляти телефоном з тканинною маскою на обличчі — не найкраща ідея. Вона повинна максимально щільно приклеїтися до шкіри на час, вказаний виробником.

Якщо ви хочете освіжити шкіру після перельоту, перебуваючи в аеропорту, очистити обличчя можна за допомогою міцелярної води або серветок для обличчя, що очищають. Після очищення обличчя бажано протерти тоніком без спирту. Лягати з маскою на обличчі, перебуваючи в громадському місці не обов'язково, але посидіти все ж таки доведеться.

Також дуже важливо дотримуватися всіх рекомендацій виробника. Якщо в інструкції зазначено, що перед застосуванням маски необхідно очистити шкіру, зробіть це. Після застосування деяких масок потрібно вмиватися теплою водою. Існують маски, після зняття яких рекомендують розподілити залишки сироватки по шкірі або усунути їх за допомогою серветок. Ці моменти я раджу обов'язково враховувати.

Намагайтеся не перетримувати маску довше, ніж вказано в інструкції часу (від 10 до 30 хвилин). Вона не повинна намертво приклеїтись до шкіри. Якщо це станеться, вона не зволожить її, а навпаки пересушить та/або спровокує подразнення.

Крім того, не можна залишати денну маску на ніч. Якщо ви хочете максимально зволожити або підживити шкіру, використовуйте спеціальні нічні маски.

Тканинні маски — це доступний кожній дівчині косметичний продукт, який дійсно здатний покращити стан шкіри. Вони добре тонізують, зволожують, очищають, освітлюють. Для отримання помітнішого ефекту користуватися масками необхідно регулярно (хоча б 1-2 рази на тиждень) або курсами.

Однак хочу відзначити, що тканинні маски не скорочують глибокі зморшки, але підвищують у довгостроковій перспективі пружність шкіри, не підтягують овал обличчя. І не забувайте, що тканинні маски — елемент додаткового догляду, тому про зволожувальні креми, сироватки, процедури, що відлущують шкіру, забувати не варто.

Любіть себе та свою шкіру!

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