У Києві 50% дорослих містян щеплено від коронавірусу - Ляшко

Міністр охорони здоров'я наголосив, що треба забезпечити охоплення щепленням хоча б 70% дорослого населення.

У Києві 50% дорослих містян щеплено від коронавірусу.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" 19 листопада розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми зробили 22 мільйони щеплень. Більше 12 мільйонів вакциновані принаймні однією дозою, а майже 10 мільйонів мають повний курс вакцинації. У Києві повним курсом вакцинації щеплено більше 50% дорослого населення. Це вже позитивна тенденція. Ми вийшли на ті темпи, які прогнозували від початку", - сказав міністр.

Ляшко наголосив, що головне - щоб ці темпи не спадали: "Щоб ми могли забезпечити охоплення хоча б 70% дорослого населення щепленням".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Міністр Віктор Ляшко про прогнози щодо епідситуації та як відбувається вакцинальна кампанія

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