В Киеве 50% взрослых горожан привиты от коронавируса — Ляшко

Министр здравоохранения подчеркнул, что нужно обеспечить охват прививкой хотя бы 70% взрослого населения.

В Киеве 50% взрослых горожан привиты от коронавируса.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" 19 ноября рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Мы сделали 22 миллиона прививок. Более 12 миллионов вакцинированы по крайней мере одной дозой, а почти 10 миллионов имеют полный курс вакцинации. В Киеве полным курсом вакцинации привито более 50% взрослого населения. Это уже положительная тенденция. Мы вышли на темпы, которые прогнозировали от начала", — сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что главное — чтобы эти темпы не спадали: "Чтобы мы могли обеспечить охват хотя бы 70% взрослого населения прививкой".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Министр Виктор Ляшко о прогнозах эпидситуации и как проходит вакцинальная кампания

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