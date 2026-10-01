Вакцинация или риск инфекции: исследователи поставили точку в спорах о прививках беременных

Прививка во время беременности значительно безопаснее для мозга ребенка, чем реальная болезнь. / © pixabay.com

Реклама

В новом исследовании нейробиологи проверили влияние вакцин против COVID-19 и гриппа на развитие нервной системы будущих малышей. Эксперимент на мышах показал, что прививка во время беременности значительно безопаснее для мозга ребенка, чем реальная болезнь с высокой температурой и воспалением.

О новых результатах медицинского эксперимента сообщает Egeszsegkalauz.

Реклама

Как проходил эксперимент на мышах

Исследователи разделили беременных мышей на несколько групп. Одним вводили настоящие вакцины от наковы и гриппа, а другим — специальное вещество, которое имитировало тяжелую вирусную инфекцию и вызывало сильную иммунную реакцию. После рождения мышат ученые долго за ними наблюдали: проверяли, как они растут, учатся, общаются с другими и имеют какие-то странные повторяющиеся движения.

Реклама

Результаты оказались очень показательны. Если мама перенесла искусственную болезнь с сильным воспалением, это мгновенно било по мозгу плода. Когда такие мышата росли, у них фиксировали устойчивые проблемы в поведении и недостаток сверхважного белка, отвечающего за выживание нервных клеток.

Вакцинация против COVID-19 вызывала у матерей лишь легкую реакцию иммунитета, без воспаления в мозге малышей. В детстве такие мышата имели определенные мелкие особенности в поведении, но с возрастом они полностью исчезали и не превращались в аутизм.

«Вакцинация во время беременности не повлекла за собой длительных аутистических поведенческих изменений в рамках этой экспериментальной модели», — подчеркивают авторы научной работы.

Вакцина или болезнь: что опаснее для мозга

Главным открытием стала колоссальная разница между тем, как организм реагирует на настоящую инфекцию и на обычную прививку. Как отмечает авторитетный журнал Translational Psychiatry, после введения препарата от наковыри иммунитет беременных мышей реагировал спокойно, воспаление было едва заметным и не вредило плоду.

Реклама

Ученые действительно заметили определенные временные изменения в поведении малышей после прививок от наковыля или гриппа. Однако исследователи тщательно проверили все показатели развития нервной системы и убедились: эти особенности не приводят к серьезным нарушениям мозга, которые возникают во время настоящего заболевания с сильным воспалением.

Касается ли это людей

Несмотря на положительные результаты, ученые просят не делать поспешных выводов. Поскольку эксперимент проводили исключительно на животных, его нельзя автоматически переносить на беременных женщин. Предстоит еще много работы: ученым нужно проверить различные дозы вакцин и проанализировать последствия прививок на разных сроках беременности.

Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать одно: это исследование не нашло никаких доказательств того, что вакцины вызывают аутизм. Напротив, эксперимент доказал, что тяжелые последствия для нервной системы малыша дает самое сильное воспаление от вирусной инфекции.

Вакцинация и сезонные инфекции - последние новости

Это исследование появилось очень вовремя, ведь впереди традиционный сезон простуд. Как сообщалось ранее, в Украине уже готовятся к сезону гриппа: Минздрав перерегистрировал препараты с новым штаммовым составом и ожидает поставок более 400 000 доз.

Реклама

Медики напоминают, что сама по себе беременность не является абсолютным противопоказанием к прививкам, о чем дополнительно информируют профильные специалисты. Всё зависит от конкретной вакцины, срока беременности и индивидуального состояния здоровья женщины, поэтому окончательное решение всегда следует принимать вместе со своим врачом.

Новости партнеров

Новости партнеров