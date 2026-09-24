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ТСН в социальных сетях

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Категория
Здоровье
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В Украине готовятся к сезону гриппа: когда появятся обновленные вакцины

Минздрав перерегистрировал вакцины против гриппа с обновленным штаммовым составом, а в течение нового эпидсезона в Украине ожидают более 400 тысяч доз.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Грипп

Грипп / © pexels.com

В Украине завершили перерегистрацию вакцин против гриппа, обновленных в соответствии со штаммами, которые ожидаются в этом эпидемическом сезоне.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ .

По его словам, штаммовый состав вакцин против гриппа обновляется каждый год. В этот раз препараты уже прошли необходимую перерегистрацию в Украине.

Минздрав сейчас работает с основными поставщиками, которые завозили вакцины и в предыдущие годы. Ожидается, что для сезона 2026-2027 годов будет доступно более 400 тысяч доз.

Первые поставки должны поступить в ближайшее время. Об их появлении Минздрав обещает сообщить по официальным каналам.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против гриппа сразу после появления препаратов.

Эпидемический сезон гриппа, COVID-19 и других ОРВИ в Украине традиционно начинается в конце сентября - начале октября и длится примерно до середины мая.

Напомним, рак яичников часто называют «тихим убийцей», поскольку его симптомы на ранних стадиях малозаметны или напоминают обычные проблемы с пищеварением.

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