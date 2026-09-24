В Україні готуються до сезону грипу: коли з’являться оновлені вакцини

Грип / © pexels.com

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В Україні завершили перереєстрацію вакцин проти грипу, оновлених відповідно до штамів, які очікуються цього епідемічного сезону.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

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За його словами, штамовий склад вакцин проти грипу оновлюють щороку. Цього разу препарати вже пройшли необхідну перереєстрацію в Україні.

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МОЗ нині працює з основними постачальниками, які завозили вакцини й у попередні роки. Очікується, що для сезону 2026–2027 років буде доступно понад 400 тисяч доз.

Перші постачання мають надійти найближчим часом. Про їхню появу МОЗ обіцяє повідомити через офіційні канали.

Ляшко закликав українців вакцинуватися проти грипу одразу після появи препаратів.

Епідемічний сезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ в Україні традиційно починається наприкінці вересня — на початку жовтня і триває приблизно до середини травня.

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