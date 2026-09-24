Астрологічний прогноз на 24 вересня

Горн / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нового професійного проєкту та ухвалювати важливі рішення, які виявляться єдино правильними за цих обставин.

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Символ дня: горн.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, гіацинт.

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За яку частину тіла відповідає: кишківник

Хвороби дня: за допомогою детокс-дієти та лікувального голодування можна очищати шлунок і кишківник.

Харчування дня: бажано звести споживання рідини до мінімуму — у будь-якому вигляді вона забруднюватиме організм і спричинятиме набряки

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур із їстівною наземною частиною — як для негайного вживання, так і для зберігання.

Магія та містика дня: слід утриматися від будь-яких магічних дій — замість очікуваного результату вони, найімовірніше, завдадуть шкоди.

Денні сни: сни цієї ночі не є пророчими — їх можна не брати до уваги.

Табу дня: заборонено будь-яку бездіяльність — обов’язково треба знайти заняття собі до снаги.

Цитата дня: «Думка про те, щоб змінити себе, є засудженням самих себе» (Ошо).

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