Астрологический прогноз на 24 сентября

Горн / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового профессионального проекта и принимать важные решения, которые окажутся единственно верными в сложившихся обстоятельствах.

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Символ дня: горн.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

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За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: при помощи детокс-диеты и лечебного голодания можно очищать желудок и кишечник.

Питание дня: употребление жидкости желательно свести к минимуму — она в любом ее виде будет загрязнять организм и приводить к отекам

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной наземной частью — как для быстрого употребления в пищу, так и для хранения.

Магия и мистика дня: от любых магических действий необходимо отказаться — вместо ожидаемого результата они, скорее всего, принесут вред.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются — можно не принимать их во внимание.

Табу дня: под запретом находится любое бездействие — обязательно нужно найти себе посильное занятие.

Цитата дня: «Мысль о том, чтобы изменить себя, есть осуждение самих себя» (Ошо).

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