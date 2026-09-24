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Астрологический прогноз на 24 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового профессионального проекта и принимать важные решения, которые окажутся единственно верными в сложившихся обстоятельствах.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: при помощи детокс-диеты и лечебного голодания можно очищать желудок и кишечник.
Питание дня: употребление жидкости желательно свести к минимуму — она в любом ее виде будет загрязнять организм и приводить к отекам
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать урожай культур со съедобной наземной частью — как для быстрого употребления в пищу, так и для хранения.
Магия и мистика дня: от любых магических действий необходимо отказаться — вместо ожидаемого результата они, скорее всего, принесут вред.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются — можно не принимать их во внимание.
Табу дня: под запретом находится любое бездействие — обязательно нужно найти себе посильное занятие.
Цитата дня: «Мысль о том, чтобы изменить себя, есть осуждение самих себя» (Ошо).
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