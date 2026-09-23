Родительские срывы: что нужно делать после ссоры, чтобы не потерять связь с детьми

Родителям не нужно быть идеальными: как правильно вести себя с детьми / © Credits

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Идея «правильного родительства» часто рисует почти недостижимую картину, например, мама или папа спокойно переносят любую истерику, никогда не повышают голос и всегда контролируют собственные эмоции. Однако реальная жизнь гораздо сложнее. Родители устают, нервничают и порой срываются. И, как отмечают специалисты, значение имеет не столько сама ошибка, сколько то, что происходит после неё, об этом рассказало издание Good Housekeeping.

Ребёнку не нужен идеальный папа или мама

Постоянно оставаться спокойным физиологически невозможно. Наша нервная система реагирует на стресс и опасность, а родителям ежедневно приходится оценивать десятки ситуаций — от детской истерики до спешки, усталости и бытовых проблем. Поэтому даже сторонники осознанного родительства порой теряют терпение. Проблема начинается тогда, когда после конфликта взрослый погружается в чувство вины и ничего не делает для восстановления контакта.

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Для эмоционального счастья ребенка важно не безупречное поведение родителей, а надежная связь с ними. Ребенок может пережить моменты, когда взрослый был невнимательным, уставшим или раздраженным. Важно, чтобы после такой «трещины» отец или мать восстанавливали контакт, а именно, признавали свои действия, извинялись и вновь демонстрировали любовь и чувство безопасности.

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Как правильно мириться с ребенком

После эмоционального срыва в первую очередь стоит успокоиться самому. Если нужно, можно прямо сказать ребенку: «Маме нужна минутка, я сейчас вернусь». Это лучше, чем поспешно извиняться и продолжать кипеть изнутри.

Когда вы вернётесь, стоит в первую очередь поговорить о своём поведении, например: «Я повысила голос, это было неправильно, мне жаль». Не нужно перекладывать ответственность на ребенка фразами вроде «Ты меня довел (до этого)». По возможности поможет и физический контакт, например, обнять, сесть рядом и взять за руку.

Такой «ремонт» отношений может начинаться даже в раннем возрасте. Например, если родители были слишком резкими с младенцем или отошли, чтобы перевести дух, можно вернуться и простыми словами объяснить: «Маме нужно было успокоиться. Я здесь».

Вина не помогает

После ссоры родителям легко зациклиться на мыслях: «Зачем я так сказал(а)?», «Я ужасная мама», «Я всё испортил(а)». Однако специалисты советуют заменить этот вопрос на другой: «Что я могу сейчас сделать?»

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Чувство вины присуще взрослому, а ребенку нужны не его внутренние угрызения совести, а ваше присутствие и честность. Даже если вы ошиблись, это не перечеркивает всего того хорошего, что вы ежедневно делаете для ребенка.

Родительство — это не жизнь без эмоциональных «взлетов и падений». Иногда они будут сильными, а иногда — почти незаметными. Детям не нужны мамы и папы, которые никогда не ошибаются. Им нужны взрослые, которые умеют заметить свою ошибку, исправиться, сказать «извини» и снова быть рядом. Именно эта способность восстанавливать связь может оказаться важнее стремления всегда быть идеальными.

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