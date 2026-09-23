Лицензия на Patriot для Украины: в США ответили, приняли ли окончательное решение

Производство ракет Patriot в Украине: в Госдепе США сделали заявление / © defence-ua.com

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Соединенные Штаты до сих пор не приняли окончательного решения о производстве ракет для ЗРК Patriot на территории Украины, несмотря на вчерашнее обнадеживающее заявление Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в Госдепе США, передает DW.

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«Трамп не сказал, что это произойдет. Но он много говорил об украинской армии, у них была хорошая встреча между президентом Зеленским и Трампом. Президент Трамп говорил о хорошем впечатлении, которое, как мы знаем, не всегда было. То, что он говорит об успехах украинской армии, это, конечно, хороший знак. Но как будет дальше, пока неясно, именно потому что дипломатические переговоры продолжаются именно сейчас», — заявил представитель Госдепартамента Ян Бейтсон в ответ на вопрос о лицензии на Patriot и военной помощи Украине.

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В то же время представитель Госдепа успокоил, что отсутствие подробностей этих переговоров не является «плохим знаком». Бейтсон заверил, что Трамп — «человек действия» и ожидает от сторон военного конфликта именно таких поступков.

Напомним, вчера, 22 сентября, Трамп уклончиво заявил, что обсудит на встрече с Зеленским поставки Украине ракет к Patriot и лицензии на их производство.

В июле во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений утечки технологий в РФ.

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